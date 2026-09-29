В полосатом костюме и бежевом наряде: Брэда Питта с возлюбленной-красавицей запечатлели папарацци в Испании

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

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Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон были запечатлены папарацци, когда они покидали отель во время 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Актер был одет в голубой костюм в тонкую белую полоску. Комплект состоял из свободной куртки-рубашки и широких брюк со шнурком на поясе. Под курткой была базовая белая футболка, а ярким акцентом стали желтые кеды на белой подошве.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

Лук Брэд дополнил коричневой замшевой сумкой через плечо, большими солнцезащитными очками с янтарными линзами и синей бейсболкой, которую надел козырьком назад. Выходя из отеля, улыбающийся актер помахал рукой фотографам.

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Инес выбрала бежевый вельветовый костюм, состоящий из майки на тонких бретелях и брюк с высокой посадкой и широкими брючинами. Монохромный наряд подчеркнул стройную фигуру возлюбленной актера.

На лице у де Рамон были узкие очки в черепаховой оправе, а в руке она несла большую белую кожаную сумку. Ее волосы были распущены и уложены легкими волнами.

Напомним, на кинофестивале в Сан-Себастьяне Брэд Питт появился в черном костюме-тройке, а Инес де Рамон сияла в откровенном телесном платье с зеленой цветочной вышивкой.

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