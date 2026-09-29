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В белом жакете с огромным цветком: стильная инфанта Елена сходила на корриду
Испанская инфанта Елена посетила четвертую корриду в рамках ярмарки Сан-Мигель на арене «Реал Маэстранса де Кабальерия».
Дочь королевы Софии и сестра короля Филиппа VI обожает корриду и является частой гостьей на подобных мероприятиях в Испании.
В этот раз 62-летняя инфанта приехала туда одета в белый приталенный жакет с огромным пришпиленным на груди цветком и брюки, на голове у нее была шляпа от Max Mara, а образ дополняли золотые серьги, несколько браслетов на запястьях, и колец на пальцах. Волосы Елена собрала в лаконичную прическу и сделала дневной макияж.
Напомним, ранее инфанта была запечатлена на отдыхе со своим отцом – королем Хуан Карлосом в испанском городе Санхенхо. Тогда для повседневного образа она выбрала жакет цвета денима и джинсы.