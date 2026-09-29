Что смотрит будущий король: принц Уильям рассказал о своих предпочтениях в кино

Принц Уильям / © Associated Press

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Принц Уильям поделился одним из своих любимых фильмов, и это многое говорит о его характере.

Недавно будущий король дал интервью Томасу Дьюку, британскому инфлюенсеру и интервьюеру, наиболее известному своим каналом в социальных сетях «Stepping Through Film». Они сели поболтать в кинотеатре, и Том спросил принца Уэльского, что для него значит кино.

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Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям сказал: «Я обожаю кино. Я им одержим. Честно говоря, мы могли бы часами говорить о кино. Я люблю его, но проблема в том, чтобы найти достаточно времени в течение дня для просмотра фильмов».

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«Мне нравится то, что когда смотришь действительно хороший фильм, это ощущение первого просмотра никогда больше не повторяется. Каждый фильм, на мой взгляд, очень сильно отличается от первого впечатления».

Первым режиссером, о котором они заговорили, был Кристофер Нолан, и принц Уильям признался, что ему «очень понравились» его фильмы, и с восторгом рассказывал о том, как смотрел его работы прошлым летом, пишет Mirror.

«Мне показалось это фантастическим. Мне нравится, как развиваются характеры его персонажей, и в них всегда присутствует легкая, мрачная нотка, что мне очень нравится. Мне кажется, иногда некоторые из его фильмов бывают слишком легкомысленными или поверхностными. А вот Кристофер в своих фильмах все глубже и мрачнее погружается в суть вещей».

Затем Том спросил принца Уильяма о первом фильме Кристофера Нолана, который он когда-либо посмотрел, и его ответы позволили поклонникам королевской семьи по-настоящему понять его личность.

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Принцесса Кейт и принц Уильям посетили премьеру фильма «Диггер» в Лондоне / © Associated Press

«Наибольшее впечатление на меня с самого начала произвел фильм «Бэтмен: Темный рыцарь». Мне он очень понравился. На мой взгляд, он полностью произвел революцию во франшизе о Бэтмене для нового поколения. Мне понравилась мрачная, острая атмосфера фильма, и я считаю, что Хит Леджер, к сожалению, невероятно сыграл Джокера. В целом, все подтексты фильма были фантастическими», - сказал принц Уэльский.

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям проигнорировал вопрос о новой книге своего дяди, графа Спенсера, о принцессе Диане.

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