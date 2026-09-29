Астролог назвал мужчин Зодиака, которые могут жить на два дома

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На самом деле существовать подобным образом могут даже простые — как говорится, обыкновенные — люди, не связанные с тайными государственными службами и не являющиеся объектом вымысла литераторов.

Правда, их двойственность, скорее, понятие обыденное, можно даже сказать, бытовое. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин Зодиака, которые могут жить на два дома.

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Близнецы

Близнецы живут на два дома, не испытывая ни малейших угрызений совести: имея первую — самую важную для них — семью, они со временем заводят вторую — новую. Таким образом представители этого — во всех отношениях двойственного — знака получают и стабильность, и свежесть чувств

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Телец

Тельцы, которые высоко ценят свой комфорт, вполне могут жить на две семьи, если в обеих им его обеспечивают. Главное для представителей знака — добиться морального и физического равновесия: если кто-то из любимых ими женщин начнет устраивать скандалы, он легко с ней расстанется.

Водолей

Водолеи, как самый разгильдяйский и наплевательски относящийся к окружающим — в том числе и близким — им людям знак, следуют только свои желаниям. Так, если новая партнерша вдохновляет их на жизнь и творчество, они вполне могут завести вторую семью, не отказываясь при этом от первой.

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