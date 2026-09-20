Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2026 года

Гороскоп на октябрь 2026 года / © Associated Press

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Месяц открывается напряжённо. 1 и 2 октября Марс образует квадрат с Меркурием — этот аспект способен проявиться как раздражительность в словах, поспешные высказывания или споры. Важно сознательно сдерживать первый импульс ответить резко — сказанное сгоряча в эти дни может иметь долгие последствия, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Со 2 по 4 октября Марс находится в оппозиции с ретроградным Плутоном — один из самых напряжённых аспектов всего периода, способный обострить скрытые конфликты, борьбу за власть или контроль в отношениях и делах. Возможны ситуации, где кажется, что кто-то тянет одеяло на себя.

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4 октября ретроградный Сатурн образует оппозицию с Солнцем — день, способный принести усталость и даже обострение хронических заболеваний, а также препятствия там, где хотелось действовать свободно. Это не лучший момент форсировать события — тело и обстоятельства просят притормозить и признать реальные ограничения.

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Первые пять дней октября Венера находится в стационарной фазе, готовясь развернуться в ретроградное движение. Это похоже на глубокий вдох перед погружением — планета словно замирает на месте, накапливая энергию для предстоящего разворота. С 6 октября Венера переходит в ретро фазу до 12 октября.

7 октября ретроградный Уран образует секстиль с Марсом — гармоничный аспект, приносящий неожиданные, но удачные решения и свежие импульсы к действию. В этот же день Меркурий образует соединение с ретроградной Венерой в Скорпионе — мышление и чувства сливаются воедино, разговоры о ценностях, деньгах, глубоких отношениях становятся особенно откровенными, но и особенно эмоционально нагруженными.

С 9 по 11 октября ретроградный Меркурий в напряжении с Марсом — период, когда слова и действия могут расходиться, коммуникация даётся с трудом, а недопонимания возникают легче обычного.

10 октября в 18:50 (GMT+3) наступает новолуние в 18-м градусе Весов — важный момент для закладки намерений, связанных с отношениями, балансом и справедливостью. Это время, чтобы честно определить, чего вы хотите от партнёрства — личного или делового — и начать выстраивать более гармоничные, взаимовыгодные связи.

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12 октября в 13:04 Белая Луна (Селена) входит в знак Весы, усиливая стремление к идеалу в отношениях, к высшей форме справедливости и гармонии, которая иногда может расходиться с реальностью.

14 и 15 октября Солнце образует секстиль с Юпитером — позитивная пауза середины месяца. Это благоприятные дни для расширения горизонтов, удачных возможностей, оптимизма и уверенности в будущем. Хорошее время для важных разговоров и решений, требующих веры в лучшее.

15 октября Марс образует тригон с ретроградным Сатурном — энергия действия получает поддержку дисциплины: то, что делается в этот день методично и последовательно, имеет шансы закрепиться надолго.

20 октября ретроградная Венера образует квадратуру с Плутоном — напряжённый день для тем ревности, контроля, глубинных страхов в отношениях и денежных вопросах. Возможны навязчивые мысли или ощущение, что кто-то пытается манипулировать вами через привязанность или зависимость.

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23 октября в 12:38 Солнце входит в знак Скорпиона — начинается месяц глубины, трансформации и честности с самим собой. После лёгкости и баланса Весов приходит время смотреть в глаза тому, что обычно прячется под поверхностью.

24 октября ретро Венера образует аспект соединения с Солнцем, а значит начинается новый цикл Венеры в 1-м градусе Скорпиона. Стартует полуторагодовалый период в темах любви, ценности и отношений — то, что осознаётся именно сейчас, задаёт направление на месяцы вперёд. Этот день становится одним из главных во всём месяце. Меркурий становится стационарным и разворачивается в ретроградное движение.

С 25 октября Меркурий становится ретроградным на три недели — период, требующий перепроверки слов, документов и договорённостей. В этот же день ретроградная Венера возвращается в знак Весы, вновь пересекая границу между двумя знаками в своём попятном движении.

С 25 октября и до конца месяца Белая Луна находится в оппозиции с ретроградным Нептуном, поэтому возрастает риск идеализации в партнерстве, иллюзий в вопросах морали и высших устремлений. В эти дни сложно отличать искренний идеал от красивого самообмана.

26 октября в 07:12 полнолуние в 3-м градусе Тельца, сопровождаемое напряжённым квадратом Солнца с Плутоном — эмоционально насыщенный, интенсивный день, способный поднять на поверхность глубинные вопросы ценности, безопасности и контроля. Возможны сильные переживания вокруг денег, имущества или чувства собственной значимости.

30 октября Марс образует квадрат с ретроградным Меркурием — завершающий аккорд месяца проходит под тем же знаком, что и его начало: раздражительность в словах, риск конфликтов на пустом месте. Стоит сохранять терпение и не давать словам опережать мысли, провожая октябрь.

Октябрь 2026 года проходит путь от острого, конфликтного старта через глубокую внутреннюю работу двойной ретроградности (Венеры и Меркурия) к моменту истинного прозрения 24 октября — рождению нового полуторагодового цикла отношений и ценностей. Месяц учит: там, где хочется действовать резко и напролом, стоит остановиться, продышать и дать событиям созреть — именно так, как замирает планета перед разворотом.

Начало и завершение месяца несут риск конфликтов на пустом месте. А в районе 24 октября может прийти понимание, которое определит вектор ваших отношений и ценностей на ближайшие полтора года.

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