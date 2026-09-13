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День ангела 20 вересня: кого та як вітати з іменинами
20 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 20 вересня
20 вересня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Михайла, Олега, Олександра, Остапа, Федора, Тетяну.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві радісний, врівноважений. В дорослому віці стає активним, працьовитим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві вольовий, товариський. В дорослому віці стає неквапливим, нерішучим.
Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований, комунікабельний. В дорослому віці стає жартівником, справедливим.
Олег — скандинавське походження, означає «священний». В дитинстві розважливий, стриманий. В дорослому віці стає впертим, чутливим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає рішучим, часто довго обирає супутницю життя.
Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «твердий». В дитинстві посидючий, терплячий. В дорослому віці стає відданим, мандрівником.
Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.
Тетяна — давньогрецьке ім’я, перекладається як «влаштовувати». В дитинстві емоційна, прямолінійна. В дорослому віці стає комунікабельною, товариською.
День ангела 20 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та душевний спокій.
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З Днем ангела! Бажаю світла в душі, радості в серці, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець веде тебе доброю дорогою, захищає від негараздів і наповнює життя щастям.
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З Днем ангела! Нехай кожен день буде сповнений теплом, любов’ю та приємними подіями, а твій небесний захисник завжди буде поруч.
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Вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, миру, достатку, любові та багато щасливих моментів під надійним захистом твого ангела.