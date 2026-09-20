Три лаврові листки під матрацом: навіщо люди залишають їх у ліжку

Лаврове листя може стати у нагоді не тільки на кухні / © Pixabay

Реклама

Лаврове листя здавна використовують у побуті не лише як пряність, а й як ароматну рослину, якій приписують різні корисні властивості. Один із сучасних домашніх способів використання полягає в тому, щоб залишити кілька сухих листків під матрацом — там вони поступово віддають ароматичні речовини, коли нагріваються від тіла.

Про це пише TheCoolist.

Реклама

Чому лаврове листя опиняється під матрацом

Ідея такого способу значно старша за сучасні поради з соцмереж. Лавр благородний, або Laurus nobilis, здавна вважався ароматною і захисною рослиною, а в давнину його використовували не лише в кулінарії, а й у побуті.

Реклама

TheCoolist нагадує, що ще Пліній Старший згадував наповнені листям матраци, які мали допомагати відлякувати небажаних комах. Сьогодні ж цей звичай пов’язують насамперед із приємним запахом і бажанням створити у спальні свіжішу атмосферу.

Водночас матрац створює невеликий замкнений простір, де накопичуються тепло та волога. За даними джерела, саме такі умови можуть бути сприятливими для пилових кліщів, які добре почуваються за температури близько 20 градусів і вологості приблизно 70%.

Що виділяє лаврове листя

Секрет рослини полягає в її ефірних оліях. Сухе лаврове листя містить леткі сполуки, зокрема 1,8-цинеол, ліналоол та евгенол, які й формують характерний пряний аромат.

Поступове нагрівання листків під матрацом сприяє вивільненню цих речовин. У результаті спальня може наповнюватися дуже легким трав’яним запахом, який допомагає перебити затхлі аромати постелі.

Реклама

Окремі властивості цих речовин також вивчалися через їхню можливу дію на дрібні організми. Тому лавровому листку приписують здатність робити середовище менш привабливим для деяких кліщів, хоча це не означає, що кілька листків під матрацом допоможуть повністю позбутися шкідників.

Чому важливо не переплутати лавр

Для такого домашнього способу підходить саме лавр благородний. Його не можна плутати з декоративним вишневим лавром, який належить до іншого виду рослин і містить небезпечні сполуки.

Особливо важливо уникати будь-яких експериментів із рослинами, походження яких невідоме. Нерозпізнане листя з саду чи декоративних кущів не варто приносити у спальню, особливо коли в домі є діти або домашні тварини.

Ще одна умова — листя має бути добре висушеним. Свіжі листки містять значно більше вологи, а створювати додатково вологе середовище під матрацом небажано, оскільки це може сприяти появі плісняви.

Реклама

Скільки листків потрібно

У популярному способі йдеться про три цілих сухих лаврових листки, рівномірно розкладених під матрацом. Їх залишають там на певний час, поки аромат поступово не стане слабшим.

Для більшого двоспального ліжка джерело допускає використання шести листків. Їхнє завдання при цьому максимально просте — повільно віддавати ароматичні речовини завдяки теплу, яке накопичується біля поверхні матраца.

Втім, лаврове листя не може замінити звичайного догляду за спальним місцем. Регулярне прання постільної білизни, провітрювання кімнати та контроль вологості залишаються значно важливішими для чистоти ліжка.

Чи справді лаврове листя допомагає краще спати

Доказів того, що кілька лаврових листків під матрацом безпосередньо покращують якість сну, немає. Найбільш очевидний ефект від такого способу — аромат, який для одних людей може бути приємним і заспокійливим, а для інших виявитися занадто різким.

Так само не варто сприймати цей домашній трюк як спосіб боротьби з клопами або іншими постільними шкідниками. Аромат лаврового листя може впливати на деякі дрібні організми, але кілька листків не замінять професійної обробки, якщо проблема вже виникла.

Тобто головна причина, через яку лаврове листя опиняється під матрацом, значно прозаїчніша, ніж може здатися. Це простий спосіб додати постелі легкий природний аромат і водночас використати властивості ефірних олій рослини, не перетворюючи їх на універсальний засіб від усіх проблем у спальні.

Нагадаємо, гвоздика знайдеться на кухнях багатьох господинь. Але використовувати її можна не лише в кулінарії, а й покласти у спальні під ліжко.

Новини партнерів