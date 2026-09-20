Вибухова ніч у Москві та Підмосков'ї: горять склади, НПЗ

Москва / © Getty Images

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У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявляє про сотні нібито знищених дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Уночі на тлі загрози застосування безпілотників пролунали вибухи й спалахнули пожежі в різних районах Підмосков’я.

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Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі неодноразово заявляв про роботу ППО.

Паралельно з повідомленнями про роботу ППО у соцмережах з’явилися кадри пожеж. Зокрема, повідомлялося про займання складських приміщень у Соф’їно. Причини пожеж наразі офіційно не підтверджені. Також у Мережі поширюються повідомлення про пожежу в районі Московського нафтопереробного заводу в Капотні.

Нагадаємо, 18 вересня Москву атакували невідомі добрі безпілотники. Водночас у російському Таганрозі, що в Ростовській області пролунала серія вибухів. Виникла масштабна пожежа.

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