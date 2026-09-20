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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вибухова ніч у Москві та Підмосков'ї: горять склади, НПЗ

Місцева влада традиційно звітує про «успішну» роботу ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Москва

Москва / © Getty Images

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявляє про сотні нібито знищених дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Уночі на тлі загрози застосування безпілотників пролунали вибухи й спалахнули пожежі в різних районах Підмосков’я.

Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі неодноразово заявляв про роботу ППО.

Паралельно з повідомленнями про роботу ППО у соцмережах з’явилися кадри пожеж. Зокрема, повідомлялося про займання складських приміщень у Соф’їно. Причини пожеж наразі офіційно не підтверджені. Також у Мережі поширюються повідомлення про пожежу в районі Московського нафтопереробного заводу в Капотні.

Нагадаємо, 18 вересня Москву атакували невідомі добрі безпілотники. Водночас у російському Таганрозі, що в Ростовській області пролунала серія вибухів. Виникла масштабна пожежа.

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