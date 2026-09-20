Чому жінки імітують оргазм: вчені знайшли несподівану причину

Найчастіше жінки імітують оргазм через страх / © Credits

Реклама

Жінки можуть імітувати оргазм не лише для того, щоб швидше завершити секс або не засмучувати партнера. Згідно з дослідженням, така поведінка може бути пов’язана зі страхом зради та бажанням утримати партнера у стосунках.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Що показало опитування жінок

Дослідники опитали 453 жінки, які перебували у постійних стосунках. Понад половина учасниць зізналася, що хоча б іноді вдавала, ніби досягла оргазму під час сексу.

Реклама

Сам по собі цей результат не став для авторів головним відкриттям. Найбільше їх зацікавило інше: жінки, які сильніше підозрювали партнера у можливій зраді, частіше вдавалися до імітації.

Тобто між двома явищами виявили зв’язок: чим більше жінка боялася, що партнер може бути невірним, тим вірогідніше вона намагалася продемонструвати йому повне сексуальне задоволення.

Навіщо жінки це роблять

Дослідники пов’язують таку поведінку з явищем, яке називають утриманням партнера. Йдеться про різні дії, до яких люди можуть вдаватися, коли бояться втратити кохану людину або підозрюють, що у стосунках може з’явитися хтось третій.

У випадку з імітацією оргазму логіка виглядає так: жінка може намагатися переконати партнера, що він чудовий коханець, що сексуальні стосунки її повністю задовольняють і що між ними все добре.

Реклама

За такою схемою задоволений сексуальним життям партнер начебто мав би менше причин шукати уваги або підтвердження власної привабливості на стороні. І саме тому імітація може ставати своєрідною спробою убезпечити стосунки від зради.

Чи справді це допомагає зберегти стосунки

Тут є важливий нюанс: дослідження не довело, що імітація оргазму дійсно допомагає запобігти зраді. Вчені лише зафіксували, що жінки, які більше боялися невірності партнера, частіше повідомляли про таку поведінку.

Тобто отримані результати не означають, що фальшивий оргазм здатний зробити чоловіка вірнішим. Навпаки, якщо причиною такої поведінки є постійний страх зради, сама проблема може бути зовсім не у сексуальному житті.

Страх втратити партнера може змушувати людину намагатися будь-якими способами підтвердити власну цінність у стосунках. Імітація задоволення в такому разі стає не проявом сексуальної розкутості, а способом впоратися з тривогою.

Реклама

Звідки береться потреба вдавати

Причини, через які люди імітують оргазм, можуть бути різними, але в описаному дослідженні особливу увагу звернули саме на страх зради. Жінка може думати, що якщо партнер переконаний у повній сексуальній сумісності, він буде менше зацікавлений в інших жінках.

Однак така стратегія створює парадокс: що сильніше людина боїться зради, то більше вона намагається контролювати те, як партнер оцінює стосунки. При цьому сама поведінка партнера від цього контролю нікуди не зникає.

Тому дослідники фактично описують імітацію оргазму в цьому контексті як одну з можливих форм поведінки, спрямованої на утримання партнера. Водночас результати не дозволяють стверджувати, що саме страх зради є причиною такої поведінки у кожної жінки.

Імітація не вирішує проблему довіри

Особиста історія колумністки Daily Mail, яка лягла в основу матеріалу, добре ілюструє цю суперечність. Вона розповіла, що свого часу намагалася за допомогою сексу переконати партнера не шукати уваги інших жінок, але згодом зрозуміла, що така тактика не здатна контролювати чужу поведінку.

Саме тому дослідницькі дані важливі передусім як спостереження за поведінкою, а не як інструкція для стосунків. Якщо людина відчуває, що їй доводиться постійно доводити партнерові власну сексуальну привабливість, варто звернути увагу насамперед на причину цього страху.

Імітація оргазму може на певний момент створити враження, що у стосунках усе добре, але вона не гарантує ні вірності, ні довіри, ні емоційної близькості. Зрештою, проблема може бути не в тому, наскільки переконливо людина вдає задоволення, а в тому, чому їй взагалі здається, що без цього партнер може піти до когось іншого.

Новини партнерів

Новини партнерів