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Тарт із грушею і сиром: рецепт осіннього десерту
Це ароматний десерт із пісочною основою, ніжною сирною начинкою та соковитими, солодкими грушами.
Це чудове частування для тих, хто полюбляє десерти з фруктами.
Інгредієнти
Для пісочного тіста:
пшеничне борошно — 200 г
курячі яйця — 1 шт.
вершкове масло — 100 г
цукор — 50 г
сіль — щіпка
Для начинки:
сир (м’який) — 200 г
курячі яйця — 1 шт.
цукор — 80 г
ванільний цукор — 10 г
груші — 3 шт.
лимонний сік — 1 ст. л.
вершкове масло (холодне, нарізане кубиками)
Приготування
Змішайте в мисці просіяне борошно, цукор, сіль, додайте вершкове масло та розітріть усе руками до утворення крихти, вбийте яйце і швидко замісіть тісто.
Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку та поставте до холодильник на 30 хв.
Викладіть у миску сир, яйце, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте.
Груші помийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть серцевину, наріжте тонкими часточками та полийте лимонним соком.
Розкачайте тісто та викладіть у форму, формуючи бортики. На нього розкладіть сирну начинку, розрівняйте, а зверху віялом розподіліть груші.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хв.
Поради:
Груші мають бути стиглими.
Сир можна протерти через сито.