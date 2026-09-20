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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Час на прочитання
1 хв

Тарт із грушею і сиром: рецепт осіннього десерту

Це ароматний десерт із пісочною основою, ніжною сирною начинкою та соковитими, солодкими грушами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Тарт із грушею та сиром

Тарт із грушею і сиром / © Credits

Це чудове частування для тих, хто полюбляє десерти з фруктами.

Інгредієнти

Для пісочного тіста:

  • пшеничне борошно — 200 г

  • курячі яйця — 1 шт.

  • вершкове масло — 100 г

  • цукор — 50 г

  • сіль — щіпка

Для начинки:

  • сир (м’який) — 200 г

  • курячі яйця — 1 шт.

  • цукор — 80 г

  • ванільний цукор — 10 г

  • груші — 3 шт.

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • вершкове масло (холодне, нарізане кубиками)

Приготування

  1. Змішайте в мисці просіяне борошно, цукор, сіль, додайте вершкове масло та розітріть усе руками до утворення крихти, вбийте яйце і швидко замісіть тісто.

  2. Сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку та поставте до холодильник на 30 хв.

  3. Викладіть у миску сир, яйце, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте.

  4. Груші помийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть серцевину, наріжте тонкими часточками та полийте лимонним соком.

  5. Розкачайте тісто та викладіть у форму, формуючи бортики. На нього розкладіть сирну начинку, розрівняйте, а зверху віялом розподіліть груші.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хв.

Поради:

  • Груші мають бути стиглими.

  • Сир можна протерти через сито.

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