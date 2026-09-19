Баклажани на зиму, які зникають першими: простий рецепт пікантного закушування

Такі баклажани можна подавати як самостійну холодну закуску, додавати до картоплі, каш і м’ясних страв або просто їсти зі свіжим хлібом. А головне — рецепт дозволяє заготовити одразу кілька банок на зиму.

Процес приготування:

Баклажани добре помийте, видаліть плодоніжки та наріжте великими кубиками. Занадто дрібно різати овочі не варто — під час тривалого тушкування невеликі шматочки можуть втратити форму.

Перекладіть баклажани у велику миску, додайте приблизно столову ложку солі, перемішайте та залиште на 20–30 хвилин. За цей час овочі пустять сік.

На кожному помідорі зробіть невеликий хрестоподібний надріз. Обдайте овочі окропом, після чого зніміть шкірку.

Очищені помідори наріжте досить великими шматочками. Подрібнювати їх блендером або пропускати через м’ясорубку не потрібно: шматочки томатів допоможуть зберегти приємну текстуру готової закуски.

Солодкий перець очистьте від насіння та наріжте великими шматочками. Цибулю очистьте та поріжте півкільцями.

У велику каструлю з товстим дном або казан налийте рослинну олію та добре її розігрійте. Додайте цибулю і готуйте на сильному вогні приблизно 20 хвилин. Кришкою каструлю накривати не потрібно. Цибуля має стати м’якою та набути золотавого відтінку.

До обсмаженої цибулі додайте нарізані помідори. Продовжуйте готувати овочі на сильному вогні ще близько 15 хвилин.

За цей час частина рідини з томатів випарується, а майбутній соус стане більш концентрованим і густим. Викладіть у каструлю солодкий перець та цілий стручок гострого перцю. Перемішайте та готуйте без кришки ще приблизно 20 хвилин.

Кількість гострого перцю можна регулювати відповідно до бажаної гостроти закушування.

Баклажани перекладіть у друшляк і дайте рідині добре стекти. За потреби їх можна злегка відтиснути руками.

Додайте баклажани до овочів та акуратно перемішайте лопаткою, намагаючись не пошкодити шматочки. Готуйте без кришки приблизно 15 хвилин.

Додайте цукор і решту солі. Зменште вогонь до мінімального, накрийте каструлю кришкою та тушкуйте овочі приблизно 50–55 хвилин.

Періодично обережно перемішуйте закушування від дна, щоб овочі не пригоріли. Робити це потрібно акуратно, аби баклажани та перець залишилися шматочками. Часник очистьте та пропустіть через прес. Петрушку або кінзу дрібно наріжте.

Приблизно за 5–7 хвилин до завершення приготування додайте часник і зелень до овочів, влийте оцет та перемішайте. Доведіть закуску до активного кипіння.