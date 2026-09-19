Як музика впливає на вибір їжі — результати нового дослідження / © Pexels

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Музика, яка звучить під час обіду, може непомітно впливати на те, яку їжу обирає людина. Нове дослідження показало: за спокійного музичного супроводу відвідувачі частіше віддавали перевагу здоровішим продуктам.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Дослідники з Макаоського університету науки і технологій зосередилися на музиці з різним рівнем збудження. До першої категорії належать спокійніші композиції, тоді як до другої — більш енергійні та стимулювальні. Науковці вирішили перевірити, чи може ця різниця позначатися на харчовій поведінці.

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Загалом команда провела чотири експерименти. Один із них відбувався у справжній університетській їдальні в Макао, а ще три — в умовах змодельованого ресторану.

Під час першого експерименту в їдальні протягом восьми робочих днів почергово вмикали музику з низьким та високим рівнем збудження. За цей час відвідувачі придбали 911 продуктів.

Різниця виявилася помітною. У дні зі спокійнішою музикою на здорові продукти припадало 18,94% покупок. Коли ж звучали композиції з високим рівнем збудження, цей показник становив 13,59%.

Схожу тенденцію науковці зафіксували й під час інших експериментів. Зокрема, учасникам пропонували здорове меню під хіп-хоп або джаз із різним рівнем збудження. Люди, які слухали спокійніші версії музики, демонстрували вищий намір обрати запропоновану їжу.

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Ефект зберігався і тоді, коли до музики додавали звичайний фоновий шум ресторану. За музики з низьким рівнем збудження показник наміру споживання становив у середньому 5,91 бала, за більш збудливої — 5,59, а лише за фонового шуму — 5,14.

Автори роботи припускають, що спокійні композиції можуть створювати відчуття більш розслабленої атмосфери, з якою здорові варіанти їжі краще узгоджуються у сприйнятті людей.

Водночас результати не означають, що певна музика автоматично змушує людину харчуватися правильно. Дослідження лише вказує на зв’язок між характером фонового музичного супроводу та харчовим вибором або наміром зробити його.

На думку науковців, отримані дані потенційно можна використовувати в ресторанах, магазинах та під час онлайн-продажу продуктів, щоб ненав’язливо сприяти вибору здоровішої їжі. Чи працюватиме такий ефект, наприклад, під час звичайного походу до супермаркету, ще належить з’ясувати.

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