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Эта музыка может побудить вас выбирать более здоровую пищу — как выяснили учёные
Музыка во время обеда может незаметно влиять на выбор еды. Учёные выяснили, под какое музыкальное сопровождение люди чаще покупали более полезные продукты.
Музыка, звучащая во время обеда, может незаметно влиять на то, какую еду выбирает человек. Новое исследование показало: при спокойном музыкальном сопровождении посетители чаще отдавали предпочтение более здоровым продуктам.
Об этом сообщило издание Science Alert.
Исследователи из Макаоского университета науки и технологий сосредоточили внимание на музыке с разным уровнем возбуждения. К первой категории относятся более спокойные композиции, а ко второй — более энергичные и стимулирующие. Учёные решили проверить, может ли эта разница сказываться на пищевом поведении.
Всего команда провела четыре эксперимента. Один из них проходил в настоящей университетской столовой в Макао, а остальные три — в условиях смоделированного ресторана.
В ходе первого эксперимента в столовой в течение восьми рабочих дней поочередно включали музыку с низким и высоким уровнем возбуждения. За это время посетители приобрели 911 продуктов.
Разница оказалась заметной. В дни, когда звучала более спокойная музыка, на здоровые продукты приходилось 18,94% покупок. Когда же звучали композиции с высоким уровнем возбуждения, этот показатель составлял 13,59%.
Подобную тенденцию учёные зафиксировали и в ходе других экспериментов. В частности, участникам предлагали здоровое меню под хип-хоп или джаз с разным уровнем возбуждения. Люди, которые слушали более спокойные версии музыки, демонстрировали более высокую склонность выбирать предложенную еду.
Эффект сохранялся и в том случае, когда к музыке добавляли обычный фоновый шум ресторана. При музыке с низким уровнем возбуждения показатель намерения потребления составлял в среднем 5,91 балла, при более возбуждающей — 5,59, а при одном лишь фоновом шуме — 5,14.
Авторы работы предполагают, что спокойные композиции могут создавать ощущение более расслабленной атмосферы, с которой здоровые варианты еды лучше сочетаются в восприятии людей.
В то же время эти результаты не означают, что определённая музыка автоматически заставляет человека питаться правильно. Исследование лишь указывает на связь между характером фонового музыкального сопровождения и выбором продуктов питания или намерением сделать такой выбор.
По мнению ученых, полученные данные потенциально можно использовать в ресторанах, магазинах и при онлайн-продаже продуктов, чтобы ненавязчиво способствовать выбору более здоровой пищи. Будет ли такой эффект работать, например, во время обычного похода в супермаркет, ещё предстоит выяснить.
Напомним, ранее исследователи нашли способ снять «тормоз» с иммунной системы, удалив или заблокировав один конкретный ген в защитных клетках.