Как музыка влияет на выбор еды — результаты нового исследования / © Pexels

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Музыка, звучащая во время обеда, может незаметно влиять на то, какую еду выбирает человек. Новое исследование показало: при спокойном музыкальном сопровождении посетители чаще отдавали предпочтение более здоровым продуктам.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Исследователи из Макаоского университета науки и технологий сосредоточили внимание на музыке с разным уровнем возбуждения. К первой категории относятся более спокойные композиции, а ко второй — более энергичные и стимулирующие. Учёные решили проверить, может ли эта разница сказываться на пищевом поведении.

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Всего команда провела четыре эксперимента. Один из них проходил в настоящей университетской столовой в Макао, а остальные три — в условиях смоделированного ресторана.

В ходе первого эксперимента в столовой в течение восьми рабочих дней поочередно включали музыку с низким и высоким уровнем возбуждения. За это время посетители приобрели 911 продуктов.

Разница оказалась заметной. В дни, когда звучала более спокойная музыка, на здоровые продукты приходилось 18,94% покупок. Когда же звучали композиции с высоким уровнем возбуждения, этот показатель составлял 13,59%.

Подобную тенденцию учёные зафиксировали и в ходе других экспериментов. В частности, участникам предлагали здоровое меню под хип-хоп или джаз с разным уровнем возбуждения. Люди, которые слушали более спокойные версии музыки, демонстрировали более высокую склонность выбирать предложенную еду.

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Эффект сохранялся и в том случае, когда к музыке добавляли обычный фоновый шум ресторана. При музыке с низким уровнем возбуждения показатель намерения потребления составлял в среднем 5,91 балла, при более возбуждающей — 5,59, а при одном лишь фоновом шуме — 5,14.

Авторы работы предполагают, что спокойные композиции могут создавать ощущение более расслабленной атмосферы, с которой здоровые варианты еды лучше сочетаются в восприятии людей.

В то же время эти результаты не означают, что определённая музыка автоматически заставляет человека питаться правильно. Исследование лишь указывает на связь между характером фонового музыкального сопровождения и выбором продуктов питания или намерением сделать такой выбор.

По мнению ученых, полученные данные потенциально можно использовать в ресторанах, магазинах и при онлайн-продаже продуктов, чтобы ненавязчиво способствовать выбору более здоровой пищи. Будет ли такой эффект работать, например, во время обычного похода в супермаркет, ещё предстоит выяснить.

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Напомним, ранее исследователи нашли способ снять «тормоз» с иммунной системы, удалив или заблокировав один конкретный ген в защитных клетках.

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