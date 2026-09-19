РФ ударил по ТЦ в большом городе: на месте пожар, первые детали (видео)

РФ ударила по торговому центру в Днепре вечером 19 сентября

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Сегодня вечером, 19 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удар по городу Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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«Враг снова атаковал Днепр. В городе загорелся пожар», — отметил он.

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Как добавил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, враг атаковал один из торговых центров Днепра.

«Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Произошел пожар. Россия действует по своей привычной тактике — бьет по бизнесу и предприятиям», — отметил Лукашук.

Впоследствии в ОВА уточнили, что два человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр.

Удар по ТЦ Днепра (3 фото)

Между тем, в соцсетях местные паблики публикуют шокирующие видео первых минут после удара, где видно, как горит торговый центр.

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Паблики пишут, что этот ТЦ в Днепре почти полностью уничтожен в результате удара.

Удар по ТЦ в Днепре. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ в Днепре. Фото t.me/oko_ua

Напомним, сегодня РФ посреди дня массированно ударила под Киевом. В результате атаки есть «прилеты» и раненые люди.

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