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РФ ударил по ТЦ в большом городе: на месте пожар, первые детали (видео)
Россияне ударили по торговому центру в Днепре: в городе загорелся пожар, соцсети публикуют шокирующие видео первых минут после атаки.
Сегодня вечером, 19 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удар по городу Днепр.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг снова атаковал Днепр. В городе загорелся пожар», — отметил он.
Как добавил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, враг атаковал один из торговых центров Днепра.
«Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Произошел пожар. Россия действует по своей привычной тактике — бьет по бизнесу и предприятиям», — отметил Лукашук.
Впоследствии в ОВА уточнили, что два человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр.
Удар по ТЦ Днепра (3 фото)
Между тем, в соцсетях местные паблики публикуют шокирующие видео первых минут после удара, где видно, как горит торговый центр.
Паблики пишут, что этот ТЦ в Днепре почти полностью уничтожен в результате удара.
Напомним, сегодня РФ посреди дня массированно ударила под Киевом. В результате атаки есть «прилеты» и раненые люди.