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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударил по ТЦ в большом городе: на месте пожар, первые детали (видео)

Россияне ударили по торговому центру в Днепре: в городе загорелся пожар, соцсети публикуют шокирующие видео первых минут после атаки.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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РФ ударила по торговому центру в Днепре вечером 19 сентября

РФ ударила по торговому центру в Днепре вечером 19 сентября

Сегодня вечером, 19 сентября, российские войска в очередной раз нанесли удар по городу Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг снова атаковал Днепр. В городе загорелся пожар», — отметил он.

Как добавил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, враг атаковал один из торговых центров Днепра.

«Враг атаковал Днепр. Ударил по торговому центру. Произошел пожар. Россия действует по своей привычной тактике — бьет по бизнесу и предприятиям», — отметил Лукашук.

Впоследствии в ОВА уточнили, что два человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр.

Удар по ТЦ Днепра (3 фото)

Удар по ТЦ Дніпра_3
Удар по ТЦ Дніпра_2
Удар по ТЦ Дніпра_1

Между тем, в соцсетях местные паблики публикуют шокирующие видео первых минут после удара, где видно, как горит торговый центр.

Паблики пишут, что этот ТЦ в Днепре почти полностью уничтожен в результате удара.

Удар по ТЦ в Днепре. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ в Днепре. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ в Днепре. Фото t.me/oko_ua

Удар по ТЦ в Днепре. Фото t.me/oko_ua

Напомним, сегодня РФ посреди дня массированно ударила под Киевом. В результате атаки есть «прилеты» и раненые люди.

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