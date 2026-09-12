Обломок дрона упал на кухню в Днепре: что случилось с людьми в квартире

Осколок дрона упал на дом в Днепре

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В Днепре после сбивания вражеского беспилотника часть его двигателя упала на жилой дом в районе «Золотые Ключи». Обломки пробили крышу и попали прямо в кухню.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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В результате падения части дрона в крыше дома образовалась большая дыра, а помещение засыпало обломками. К счастью, жильцы дома не пострадали.

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Уламок дрона впав на будинок у Дніпрі

Атаки РФ на Днепр — последние новости

Напомним, в ночь на 12 сентября российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области. По данным главы ОГА Александра Ганжи, под ударами оказались четыре района — враг применял ракеты, авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Силы ПВО сбили над областью 11 вражеских БПЛА.

В Днепре в результате ночной атаки было повреждено промышленное предприятие, где вспыхнул пожар. Утром российские войска нанесли повторный удар по тому же объекту. Информация о возможных пострадавших после повторной атаки уточняется.

Кроме того, утром 12 сентября стало известно о смерти 61-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения в результате российской атаки на Днепр 11 сентября. Медики более 12 часов боролись за его жизнь.

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