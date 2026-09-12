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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Пенсионеры могут не платить этот налог: кто имеет право на льготу

Не всем пенсионерам необходимо платить земельный налог. Закон предусматривает льготу для пенсионеров по возрасту, но устанавливает ограничения в отношении площади земельного участка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кто из пенсионеров может не платить земельный налог

Кто из пенсионеров может не платить земельный налог

Украинские пенсионеры по возрасту могут быть освобождены от уплаты земельного налога. Однако льгота действует только в отношении определенных земельных участков в пределах установленной законом площади, а для ее получения необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Об этом сообщили в Никопольском управлении ГУ ГНС в Днепропетровской области, сославшись на положения Налогового кодекса Украины.

От земельного налога освобождаются пенсионеры по возрасту. Также таким правом обладают лица с инвалидностью I и II групп, ветераны войны и граждане, на которых распространяется закон о статусе ветеранов войны, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Для пенсионеров льгота распространяется на земельные участки любого вида использования, но только в пределах установленных норм. В частности, не уплачивать налог можно за землю:

  • для личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

  • под жилым домом, хозяйственными постройками и сооружениями — до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,10 га в городах;

  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

  • для садоводства — до 0,12 га;

  • для строительства индивидуального гаража — до 0,01 га.

Чтобы воспользоваться освобождением от земельного налога, пенсионеру необходимо обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка. Необходимо подать заявление в произвольной форме о предоставлении льготы и документ, подтверждающий соответствующее право, — пенсионное удостоверение по возрасту.

Налоги в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы, владеющие большими квартирами или домами, должны уплачивать дополнительный налог за «лишние» квадратные метры. В отдельных случаях к основной сумме налога добавляется фиксированный платеж в размере 25 тысяч гривен в год.

При этом доход от продажи самостоятельно выращенной сельскохозяйственной продукции не облагается налогом только в пределах установленного порога. Для продукции растениеводства в 2026 году необлагаемая сумма составляет 12 минимальных заработных плат — 103 764 грн.

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