Пенсионеры могут не платить этот налог: кто имеет право на льготу

Кто из пенсионеров может не платить земельный налог

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Украинские пенсионеры по возрасту могут быть освобождены от уплаты земельного налога. Однако льгота действует только в отношении определенных земельных участков в пределах установленной законом площади, а для ее получения необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Об этом сообщили в Никопольском управлении ГУ ГНС в Днепропетровской области, сославшись на положения Налогового кодекса Украины.

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От земельного налога освобождаются пенсионеры по возрасту. Также таким правом обладают лица с инвалидностью I и II групп, ветераны войны и граждане, на которых распространяется закон о статусе ветеранов войны, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

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Для пенсионеров льгота распространяется на земельные участки любого вида использования, но только в пределах установленных норм. В частности, не уплачивать налог можно за землю:

для личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

под жилым домом, хозяйственными постройками и сооружениями — до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,10 га в городах;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для садоводства — до 0,12 га;

для строительства индивидуального гаража — до 0,01 га.

Чтобы воспользоваться освобождением от земельного налога, пенсионеру необходимо обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка. Необходимо подать заявление в произвольной форме о предоставлении льготы и документ, подтверждающий соответствующее право, — пенсионное удостоверение по возрасту.

Налоги в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы, владеющие большими квартирами или домами, должны уплачивать дополнительный налог за «лишние» квадратные метры. В отдельных случаях к основной сумме налога добавляется фиксированный платеж в размере 25 тысяч гривен в год.

При этом доход от продажи самостоятельно выращенной сельскохозяйственной продукции не облагается налогом только в пределах установленного порога. Для продукции растениеводства в 2026 году необлагаемая сумма составляет 12 минимальных заработных плат — 103 764 грн.

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