- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 802
- Час на прочитання
- 2 хв
Пенсіонери можуть не платити цей податок: хто має право на пільгу
Не всім пенсіонерам потрібно сплачувати земельний податок. Закон передбачає пільгу для пенсіонерів за віком, але встановлює обмеження щодо площі земельної ділянки.
Українські пенсіонери за віком можуть бути звільнені від сплати земельного податку. Однак пільга діє лише для певних земельних ділянок у межах встановленої законом площі, а для її отримання необхідно звернутися до податкової.
Про це повідомили у Нікопольському управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області, посилаючись на норми Податкового кодексу України.
Від земельного податку звільняються пенсіонери за віком. Також таке право мають особи з інвалідністю I та II груп, ветерани війни та громадяни, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни, а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Для пенсіонерів пільга поширюється на земельні ділянки кожного виду використання, але лише в межах визначених норм. Зокрема, не сплачувати податок можна за землю:
для особистого селянського господарства — до 2 га;
під житловим будинком, господарськими будівлями та спорудами — до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах та до 0,10 га у містах;
для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;
для садівництва — до 0,12 га;
для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га.
Щоб скористатися звільненням від земельного податку, пенсіонеру необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки. Потрібно подати заяву у довільній формі про надання пільги та документ, який підтверджує відповідне право, — пенсійне посвідчення за віком.
Податки в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці, які володіють великими квартирами або будинками, мають сплачувати додатковий податок за «зайві» квадратні метри. В окремих випадках до основної суми податку додається фіксований платіж у розмірі 25 тисяч гривень на рік.
Водночас дохід від продажу власноруч вирощеної сільськогосподарської продукції не оподатковується лише в межах установленого порогу. Для продукції рослинництва 2026 року неоподатковувана сума становить 12 мінімальних зарплат — 103 764 грн.