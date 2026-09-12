Пенсіонери можуть не платити цей податок: хто має право на пільгу

Хто з пенсіонерів може не платити земельний податок

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Українські пенсіонери за віком можуть бути звільнені від сплати земельного податку. Однак пільга діє лише для певних земельних ділянок у межах встановленої законом площі, а для її отримання необхідно звернутися до податкової.

Про це повідомили у Нікопольському управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області, посилаючись на норми Податкового кодексу України.

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Від земельного податку звільняються пенсіонери за віком. Також таке право мають особи з інвалідністю I та II груп, ветерани війни та громадяни, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни, а також особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Для пенсіонерів пільга поширюється на земельні ділянки кожного виду використання, але лише в межах визначених норм. Зокрема, не сплачувати податок можна за землю:

для особистого селянського господарства — до 2 га;

під житловим будинком, господарськими будівлями та спорудами — до 0,25 га у селах, до 0,15 га у селищах та до 0,10 га у містах;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для садівництва — до 0,12 га;

для будівництва індивідуального гаража — до 0,01 га.

Щоб скористатися звільненням від земельного податку, пенсіонеру необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки. Потрібно подати заяву у довільній формі про надання пільги та документ, який підтверджує відповідне право, — пенсійне посвідчення за віком.

Податки в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці, які володіють великими квартирами або будинками, мають сплачувати додатковий податок за «зайві» квадратні метри. В окремих випадках до основної суми податку додається фіксований платіж у розмірі 25 тисяч гривень на рік.

Водночас дохід від продажу власноруч вирощеної сільськогосподарської продукції не оподатковується лише в межах установленого порогу. Для продукції рослинництва 2026 року неоподатковувана сума становить 12 мінімальних зарплат — 103 764 грн.

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