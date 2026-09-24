Штрафи за перекази на картку: коли податкова може зацікавитися вашим рахунком

Гроші на картці можуть обернутися штрафом / © pixabay.com

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Податкова служба може донарахувати податки та штрафи за регулярні надходження на особисту картку, якщо доведе, що це систематичний прихований дохід від продажу товарів чи послуг без реєстрації ФОП.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Насправді в Україні немає окремого «податку на перекази». Однак у певних випадках податкова справді може зацікавитися великими або регулярними надходженнями на картку та донарахувати податки. Все залежить не від самого факту переказу, а від походження коштів та їхнього характеру.

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Чи оподатковуються всі надходження на картку

Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов’язання. Податкове законодавство виходить із принципу, що оподатковується саме дохід фізичної особи. Якщо кошти не є доходом або з них уже були сплачені податки, повторного оподаткування не відбувається.

Згідно з ПКУ оподаткуванню не підлягають:

суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартості соціальних послуг та реабілітаційної допомоги

грошові компенсації особам з інвалідністю, допомога на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації

інші виплати та страхові суми, які отримуються з бюджетів або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Проте ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.

Об’єктом оподаткування є всі доходи фізичної особи, з яких має сплачуватися податок.

Крім того, подарунки та грошова допомога також можуть вважатися доходом, і їх оподаткування залежить від того, хто саме є дарувальником та за яких умов отримані кошти.

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Чи має податкова доступ до банківських рахунків

Інформація про рух коштів на банківських рахунках є банківською таємницею відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Податкові органи не мають автоматичного доступу до рахунків фізичних осіб.

Водночас банки зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг відповідно до Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». У разі виявлення підозрілих фінансових операцій банк має право та обов’язок проводити перевірку клієнта, запитувати документи щодо походження коштів, а також повідомляти уповноважені органи.

Доступ до інформації про рахунки може бути наданий податковим органам лише у випадках та порядку, визначених законом, зокрема в межах податкової перевірки або за рішенням суду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опрацьовує ініціативу щодо підвищення податку на додану вартість з нинішніх 20% до 21%. Отримані гроші хочуть спрямувати на формування спеціального страхового фонду, який надаватиме фінансову підтримку підприємствам для відбудови після ворожих обстрілів.

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