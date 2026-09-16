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День ангела 23 вересня: кого та як вітати з іменинами
23 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 вересня
23 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Миколу, Петра, Іраїду, Раїсу.
Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає незалежним, гордим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві гостро реагує на обман, не переносить несправедливість. В дорослому віці стає привабливим співрозмовником.
Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.
Іраїда — давньогрецьке ім’я, перекладається як «богиня». В дитинстві чуйна, охайна. В дорослому віці стає дружелюбною, поступливою.
Раїса — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «легковажна». В дитинстві має допитливий розум, добре вчиться. В дорослому віці стає організованою, працьовитою.
День ангела 23 вересня — душевні привітання в прозі
Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде до щастя.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та здійснення мрій.
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Нехай небесний покровитель захищає тебе на кожному кроці, а життя дарує якомога більше світлих і радісних днів.
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З Днем ангела! Бажаю миру в серці, добра в душі, затишку в домі та щастя в кожному дні.
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Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, допомагає у важкі хвилини та приносить добрі звістки.