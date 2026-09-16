День ангела 23 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 23 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 23 вересня

23 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Миколу, Петра, Іраїду, Раїсу.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає незалежним, гордим.

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Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві гостро реагує на обман, не переносить несправедливість. В дорослому віці стає привабливим співрозмовником.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Іраїда — давньогрецьке ім’я, перекладається як «богиня». В дитинстві чуйна, охайна. В дорослому віці стає дружелюбною, поступливою.

Раїса — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «легковажна». В дитинстві має допитливий розум, добре вчиться. В дорослому віці стає організованою, працьовитою.

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День ангела 23 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде до щастя.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та здійснення мрій.

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Нехай небесний покровитель захищає тебе на кожному кроці, а життя дарує якомога більше світлих і радісних днів.

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З Днем ангела! Бажаю миру в серці, добра в душі, затишку в домі та щастя в кожному дні.

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Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, допомагає у важкі хвилини та приносить добрі звістки.

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