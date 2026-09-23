Чи достатньо оновити дані і не проходити ВЛК: що вирішив суд у спорі чоловіка з ТЦК

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Полтавський окружний адміністративний суд встановив законність дій працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо взяття чоловіка на військовий облік та направлення його на військово-лікарську комісію.

Згідно з матеріалами справи №440/516/26, 19 листопада 2025 року правоохоронці затримали та доставили громадянина до ТЦК через статус порушника військового обліку — його розшукували за ігнорування медичного огляду. На затриманого одразу оформили адміністративний протокол, пише Судово-юридична газета.

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Сам чоловік переконував, що ніколи не служив, а у його військово-обліковому документі є позначка про непридатність до служби через розлади психіки та поведінки. Крім того, він запевняв, що перебував на обліку в іншому військкоматі.

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Наступного дня у затриманого погіршився стан здоров’я — через гіпертонічний криз йому викликали «швидку» та госпіталізували. Паспорт йому віддали, проте військовий квиток залишився у працівників ТЦК, які також вручили нову повістку — пройти ВЛК 28 листопада, адже він її не завершив

Згодом адвокат чоловіка звернувся із запитом щодо видачі витягу з реєстру «Оберіг» про виключення його клієнта з обліку, адже той ще у грудні 2013 року досяг граничного віку перебування в запасі. У відповідь заявникові пояснили: після законодавчих змін 2014 року граничний вік зростав спочатку до 50, а згодом і до 60 років, тому станом на 2025 рік чоловік залишається військовозобов’язаним.

Не погодившись із цією позицією, чоловік пішов до суду.

Чому затриманий вважав себе виключеним з військового обліку

Позивач наполягав, що ще у 2013 року він перетнув вікову межу перебування в запасі, яка діяла на той момент, і тому підлягав обов’язковому виключенню з обліку.

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Проте суд узяв до уваги наступні коригування законів, за якими цей поріг суттєво підвищили. Оскільки під час виникнення конфлікту чоловіку виповнився 51 рік, а за поточними правилами військовозобов’язані перебувають у запасі до 60 років, суд не знайшла підстав скасовувати його статус лише через досягнення 40-річчя в минулому.

ТЦК мав законні підстави взяти чоловіка на військовий облік

Суд підкреслив, що під час дії воєнного стану ТЦК та СП має законне право зараховувати громадян на військовий облік незалежно від того, де саме вони перебували на обліку раніше.

З огляду на це, взяття чоловіка на облік 19 листопада 2025 року та вручення йому направлення на особисте проходження ВЛК визнали абсолютно правомірними діями працівників ТЦК в межах наданих законом повноважень.

Оновлення даних онлайн не замінює ВЛК

Окремо суд підкреслив, що оновлення військово-облікових даних через електронні сервіси носить виключно інформаційний характер і жодним чином не скасовує обов’язку пройти ВЛК за наявності направлення. Згідно із законодавством усі військовозобов’язані та зараховані до запасу повинні особисто з’являтися на медогляд за рішенням профільних комісій.

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Крім того, позивач не надав підтверджень, що офіційно подавав заяву про виключення з обліку через непридатність за станом здоров’я.

Таким чином, онлайн-процедури не звільняють від візиту до лікарів у разі отримання повістки на медогляд. Суд визнав усі дії ТЦК щодо взяття громадянина на облік та направлення його на ВЛК правомірними і повністю відхилив позовні вимоги.

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