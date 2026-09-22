"У розшуку" через затримку ТЦК у "Резерв+": юрист пояснив, як діяти та чи візьмуть на роботу

Бронювання / © скрін з відео

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Громадяни, які намагаються через застосунок Резерв+ добровільно сплатити штраф за порушення військового обліку, інколи скаржаться на тривале ігнорування їхніх звернень з боку територіальних центрів комплектування. Деякі військовозобов’язані навіть чекають на формування постанови понад десять днів, через що не можуть зняти статус розшуку.

Що робити в таких ситуаціях та чи має право ТЦК затримати терміни розгляду пояснив юрист Владислав Дерій у коментарі на сайті Юристи.ua.

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Чи будуть проблеми з працевлаштуванням через розшук

Згідно з урядовою постановою № 1487, компанії та підприємства дійсно зобов’язані перевіряти військово-облікові документи нових співробітників. Однак наявність несплаченої чи навіть неврученої постанови від територіального центру комплектування, як і сам статус «у розшуку», не створюють жодних юридичних перешкод для підписання трудового договору між роботодавцем і працівником.

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Чому ТЦК порушує терміни розгляду

Законодавство встановлює чіткі часові рамки для обробки звернень військовозобов’язаних. Коли людина подає заяву про визнання свого правопорушення через систему «Резерв+», уповноважений представник ТЦК та СП має рівно три дні на її розгляд. За цей час посадовець зобов’язаний винести постанову про накладення адміністративного стягнення за статтями 210 або 210-1 КУпАП та згенерувати відповідні реквізити.

Якщо в ТЦК та СП довше трьох днів не розглядають заяву, тоді це є прямою протиправною бездіяльністю з боку військкомату, яка блокує процес виключення відомостей про порушення, що необхідно, зокрема, для офіційного електронного бронювання.

Але нерідко перевищення строку трапляється через непередбачувані фактори. Найчастіше це пов’язано з технічними збоями під час інформаційної взаємодії між реєстрами, затримками в обробці масивів даних у системі «Оберіг» або ж із банальним надвисоким навантаженням на конкретний центр комплектування.

Що робити, якщо розгляд заявки на штраф затримується

Насамперед краще почати із самого застосунку «Резерв+». Часто буває так, що ТЦК вже виніс постанову, але програма показує застарілу інформацію через кешування даних на смартфоні. Щоб виправити це, потрібно скористатися кнопкою «Оновити документ» у меню або ж вийти із системи та пройти повторну авторизацію за допомогою сервісу BankID.

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Також варто спробувати надіслати сповіщення про проблему безпосередньо через вкладку «Виправити дані» у самому «Резерві+».

У разі відсутності результату юрист рекомендує переходити до офіційних скарг. Необхідно скласти письмове звернення на ім’я керівника відповідного ТЦК та СП. Цей документ можна надіслати електронною поштою або звичайним рекомендованим листом з описом вкладення.

У тексті скарги слід обов’язково зафіксувати точну дату подачі первинної заяви через «Резерв+» і вказати на факт порушення триденного строку розгляду. Від керівництва установи треба натомість вимагати негайного формування постанови, надання реквізитів для оплати та оновлення статусів у реєстрах.

Паралельно юристи радять зафіксувати скаргу на протиправну бездіяльність чиновників, зателефонувавши на офіційну гарячу лінію Міністерства оборони України за коротким номером 1512.

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Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Раніше ми писали про те, що отримання повістки не означає, що людину одразу мобілізують або направлять до військової частини. Мета виклику до ТЦК та СП може бути різною. У Донецькому обласному ТЦК та СП пояснили, що повістку можуть вручити для взяття на військовий облік, якщо людина ще на ньому не перебуває. Також причиною виклику може бути уточнення військово-облікових даних — зокрема персональної інформації, адреси проживання, сімейного стану, стану здоров’я або освіти.

Нагадаємо, юрист Владислав Дерій пояснив, що загрожує працівнику після листа від ТЦК з приводу відсутності бронювання. Юрист наголосив, що відсутність бронювання протягом певного періоду сама по собі не є підставою для штрафу, однак у військовозобов’язаного можуть виникнути проблеми через інші порушення правил військового обліку. Зокрема, йдеться про неповідомлення про зміну місця проживання або неявку за повісткою.

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