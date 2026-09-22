Холодна війна повертається: США розгортають військові бази у Гренландії

Грендандія / © Associated Press

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США планують відновити військову присутність одразу у двох районах Гренландії — на колишній базі часів Холодної війни на півдні острова та на військовому форпості на східному узбережжі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з планами.

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Йдеться про Нарсарсуак на півдні Гренландії, де США до 1950-х років утримували військову базу Bluie West One, а також Местерсвіг на сході острова. Другий об’єкт нині використовує данський спецпідрозділ Sirius Dog Sled Patrol.

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Нові домовленості мають стати частиною угоди між США, Данією та Гренландією, яку планують підписати 22 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Текст документа поки не оприлюднили. За словами джерел Reuters, остаточні деталі можуть бути погоджені безпосередньо перед підписанням. Білий дім заявив, що угода має посилити безпеку як Гренландії, так і США.

Водночас Данія наголошує, що безпека Арктики має забезпечуватися в межах НАТО, а не залишатися виключно питанням США та Данії.

Домовленості з'явилися після кількох місяців напруження навколо Гренландії. Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про бажання посилити американський контроль над островом, а раніше не виключав застосування економічного чи військового тиску. Більшість жителів Гренландії, за даними опитувань, виступали проти переходу острова під контроль США.

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Під час Холодної війни Сполучені Штати мали у Гренландії 17 військових об’єктів і понад 10 тисяч військовослужбовців. Сьогодні там залишається лише космічна база Пітуффік, де перебувають близько 150 американських військових.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Данією та Гренландією, яка суттєво розширить американську військову присутність на стратегічно важливому арктичному острові. США отримають постійні військові права у Гренландії та зможуть блокувати присутність противників на острові, однак Копенгаген наголосив на збереженні суверенітету Данії та праві гренландців на самовизначення.

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