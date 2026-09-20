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«Солдати та зброя готові»: НАТО розробило 4 тисячі сторінок планів на випадок нападу РФ — що відомо
НАТО має необхідні сили та засоби для реагування на потенційну російську ескалацію. Для захисту своїх територій підготувало військові плани близько на 4 тисяч сторінок.
НАТО готове реагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Альянсу. Для захисту своїх територій союзники підготували військові плани близько на 4 тисяч сторінок, які охоплюють різні сценарії розвитку подій.
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє Politico.
«Солдати та зброя готові»: НАТО готове до можливої ескалації
Драгоне заявив, що Альянс має необхідні сили та засоби для реагування на потенційну російську ескалацію.
«Альянс готовий, структура готова, солдати… зброя готова», — сказав адмірал журналістам під час зустрічі 32 вищих генералів НАТО в Копенгагені.
За його словами, Альянс продовжує нарощувати ці сили — як за чисельністю, так і за рівнем складності.
НАТО має 4 тисячі сторінок військових планів
За словами Драгоне, генерали Альянсу не обговорювали під час зустрічі останні попередження про можливу російську провокацію.
Водночас він наголосив, що НАТО має близько 4 тисяч сторінок військових планів, підготовлених для захисту східного флангу. Вони охоплюють сценарії, починаючи від мінімальної кризи або втручання на території країн Альянсу.
У 2023 році союзники НАТО погодили три регіональні оперативні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
«Союзники готові на випадок ескалації. У разі нападу ми знаємо, як це зробити», — заявив Драгоне.
У Європі попереджають про можливі провокації Росії
Заява голови Військового комітету НАТО пролунала на тлі попереджень європейських лідерів про можливу ескалацію з боку Москви.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що протягом найближчих місяців Росія може спрямувати безпілотники або ракети на одну з країн НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу. Подібні заяви згодом озвучили представники Франції та Нідерландів.
Водночас останніми тижнями в Європі фіксували численні порушення повітряного простору та спроби диверсій.
Драгоне заявив, що дії Росії протягом останніх тижнів і місяців спрямовані на те, щоб підірвати довіру між країнами Альянсу та послабити їхню єдність.
«Я хочу чітко заявити: ці спроби не розділяють нас. Вони загострюють наші інструменти, роблячи нас набагато більш єдиними та рішучими», — наголосив він.
Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, диктатор Володимир Путін наказав підготувати до 20 тисяч ліжок для військових. У Німеччині попереджають про небезпечні сценарії.