Війна НАТО із РФ

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НАТО готове реагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі Альянсу. Для захисту своїх територій союзники підготували військові плани близько на 4 тисяч сторінок, які охоплюють різні сценарії розвитку подій.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє Politico.

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«Солдати та зброя готові»: НАТО готове до можливої ескалації

Драгоне заявив, що Альянс має необхідні сили та засоби для реагування на потенційну російську ескалацію.

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«Альянс готовий, структура готова, солдати… зброя готова», — сказав адмірал журналістам під час зустрічі 32 вищих генералів НАТО в Копенгагені.

За його словами, Альянс продовжує нарощувати ці сили — як за чисельністю, так і за рівнем складності.

НАТО має 4 тисячі сторінок військових планів

За словами Драгоне, генерали Альянсу не обговорювали під час зустрічі останні попередження про можливу російську провокацію.

Водночас він наголосив, що НАТО має близько 4 тисяч сторінок військових планів, підготовлених для захисту східного флангу. Вони охоплюють сценарії, починаючи від мінімальної кризи або втручання на території країн Альянсу.

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У 2023 році союзники НАТО погодили три регіональні оперативні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Союзники готові на випадок ескалації. У разі нападу ми знаємо, як це зробити», — заявив Драгоне.

У Європі попереджають про можливі провокації Росії

Заява голови Військового комітету НАТО пролунала на тлі попереджень європейських лідерів про можливу ескалацію з боку Москви.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що протягом найближчих місяців Росія може спрямувати безпілотники або ракети на одну з країн НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу. Подібні заяви згодом озвучили представники Франції та Нідерландів.

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Водночас останніми тижнями в Європі фіксували численні порушення повітряного простору та спроби диверсій.

Драгоне заявив, що дії Росії протягом останніх тижнів і місяців спрямовані на те, щоб підірвати довіру між країнами Альянсу та послабити їхню єдність.

«Я хочу чітко заявити: ці спроби не розділяють нас. Вони загострюють наші інструменти, роблячи нас набагато більш єдиними та рішучими», — наголосив він.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, диктатор Володимир Путін наказав підготувати до 20 тисяч ліжок для військових. У Німеччині попереджають про небезпечні сценарії.

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