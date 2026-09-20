Після атаки дронів на Київщині спалахнули пожежі: густий дим видно над районом (відео)

Пожежа на Київщині / © ТСН

Реклама

На Київщині після атаки безпілотників зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама

Дата публікації 18:29, 20.09.26 Кількість переглядів 25 На Київщині після атаки БпЛА спалахнули пожежі

У Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Реклама

У Бориспільському районі загорілися складські приміщення та постраждала одна людина. Чоловік отримав легкі травми. Медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації він відмовився.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. Також пошкоджено навіс та автомобіль у приватному домоволодінні.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Реклама

Усі необхідні служби продовжують працювати на місцях.

Раніше ми писали, що через пожежі, які виникли на Київщині, у правобережній частині Києва може відчуватися запах гарі та з’являтися задимлення. Мешканців столиці закликали дотримуватися рекомендацій, якщо вони відчують запах диму.

Зокрема, киянам радять зачинити вікна та за можливості скоротити час перебування на вулиці. Також рекомендується уникати інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

Новини партнерів