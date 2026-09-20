"Не буду лікувати і рятувати": TAYANNA жорстко висловилася про чоловіків і шлюб

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Українська співачка 41-річна TAYANNA відверто розповіла про особисте життя, невдале весілля та чому більше не хоче виходити заміж.

Артистка зізналася, що свого часу була готова кардинально змінити життя заради коханого. Вона навіть поставила кар’єру на паузу, оскільки планувала створити сім’ю. Проте до весілля справа так і не дійшла. Після розриву TAYANNA довелося заново переосмислити власні погляди на стосунки. Тепер вона чітко знає, яких чоловіків не хоче бачити поруч. І головне — більше не прагне будь-що отримати статус дружини.

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«Я тепер хочу конкретики. Якщо чоловік, то це буде чоловік з конкретними пропозиціями, який буде теж пропрацьований, якого я не буду лікувати і рятувати», — заявила співачка на проєкті «Розмова».

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA пояснила, що раніше часто опинялася у стосунках, де брала на себе роль рятівниці. Замість того щоб будувати партнерство, вона намагалася допомогти обранцю розібратися з його проблемами. Тепер артистка відмовилася від такого сценарію. Зокрема, вона не хоче романів із чоловіками, які досі перебувають у шлюбі, проходять через розлучення або самі не розуміють, чого прагнуть у стосунках.

«Я себе засуджувала, як: блін, тобі 41 рік, і ти ще не була заміжня, і ти ще заміж не вийшла і не змогла побудувати стосунки», — поділилася артистка.

TAYANNA / © скриншот

Після одного зі складних розривів співачка звернулася по допомогу до психолога, а згодом навіть переїхала з Києва до Чернівців. Цей період став для неї можливістю переглянути власні сценарії у стосунках і зрозуміти, чому раніше обирала саме такі моделі поведінки.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA відверто зізналася, чому пішла зі сцени та розірвала співпрацю з Бадоєвим.

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