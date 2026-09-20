Бюрократії стане менше: для пенсіонерів-ВПО скасовують одну з найпроблемніших довідок

Пенсії для ВПО змінять уже в жовтні / © pixabay.com

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Для внутрішньо переміщених осіб у жовтні змінюються правила пенсійного забезпечення. Нова редакція закону передбачає, що для пенсіонерів, які перебувають на обліку як ВПО, не повинно бути додаткових вимог чи умов, що відрізняються від загальних, під час призначення, виплати чи перерахунку пенсії.

Про це йдеться у Законі України №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

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Що зміниться для пенсіонерів-ВПО

За новими правилами, статус ВПО більше не буде підставою для додаткових бюрократичних процедур. Відтепер переселенці отримуватимуть пенсії на загальних умовах. Зокрема, скасовується вимога підтверджувати, що пенсіонер-ВПО не отримує пенсію від російської держави. Раніше таке підтвердження було однією з умов, пов’язаних із продовженням виплат для окремих категорій пенсіонерів.

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Як пояснює видання «На пенсії», саме ця норма має прибрати додаткову бюрократичну вимогу для пенсіонерів зі статусом ВПО.

Чому це питання стало актуальним

На початку 2026 року частина пенсіонерів не була включена до виплатних документів через те, що вони не пройшли необхідну фізичну ідентифікацію та/або не повідомили Пенсійний фонд про відсутність пенсійних виплат від РФ. За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня таких людей було 337 тисяч.

Частині пенсіонерів після проходження ідентифікації або подання відповідного підтвердження виплати згодом поновили. Водночас процедура стала додатковим випробуванням для людей, яким було складно пройти ідентифікацію онлайн або скористатися іншими передбаченими способами.

Важливо, що сама вимога щодо неотримання пенсії від РФ не зникає для всіх категорій громадян. У повідомленні про нові правила окремо зазначено, що для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вона залишається.

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Коли почнуть діяти нові правила

Закон №4924-IX Верховна Рада ухвалила 1 липня 2026 року. Документ має набрати чинності через три місяці після опублікування — 22 жовтня 2026 року. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що до цієї дати уряд має привести чинні нормативні акти у відповідність до нового закону.

Таким чином, саме з 22 жовтня для пенсіонерів, які перебувають на обліку як ВПО, має діяти новий принцип пенсійного забезпечення без додаткових вимог, пов’язаних лише зі статусом переселенця. Водночас для практичного застосування нових правил уряд ще має оновити підзаконну нормативну базу.

Нагадаємо, через нові правила деякі роки роботи можуть просто «зникнути» з пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, якими документами можна підтвердити період роботи, навчання чи військової служби у разі відсутності записів у трудовій книжці.

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