Бронювання / © ТСН

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Відсутність бронювання протягом певного періоду сама по собі не є підставою для штрафу, однак у військовозобов’язаного можуть виникнути проблеми через інші порушення правил військового обліку. Зокрема, йдеться про неповідомлення про зміну місця проживання або неявку за повісткою.

На це звернув увагу юрист Владислав Дерій, відповідаючи на запитання на порталі uristy.

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Чоловік розповів експерту, що офіційно працює та перебуває на військовому обліку. ВЛК він проходив під час дії попереднього бронювання. Після переходу роботодавця на інше ТОВ бронювання припинилося, але працівника планують перебронювати найближчими днями.

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Водночас військовозобов’язаний отримав повідомлення про рекомендований лист від ТЦК, який був направлений за старою адресою, де він уже не проживає. Сам лист він ще не отримував. Штрафу на цей момент немає.

Чи штрафують за відсутність бронювання

За словами юриста, сам факт того, що людина певний час не мала бронювання, не є окремою підставою для адміністративного штрафу.

«Штрафу за сам факт „відсутності бронювання“ не існує», — зазначив Владислав Дерій.

Він пояснив, що бронювання є правом підприємства надати працівникові відстрочку, а не обов’язком.

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Водночас відсутність бронювання означає, що на цей період людина не має відповідної відстрочки від мобілізації. Тому важливо виконувати інші обов’язки військовозобов’язаного.

Через що може виникнути штраф

Юрист звернув увагу на дві окремі обставини.

Неповідомлення про зміну фактичного місця проживання. За словами Дерія, правила військового обліку передбачають обов’язок повідомляти ТЦК про зміну місця проживання у встановлений строк. Неявка за повісткою, якщо вона була належним чином вручена.

За порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в умовах воєнного стану може застосовуватися штраф за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Юрист вказує на суму від 8500 до 25 500 грн.

Водночас конкретна відповідальність залежить від того, яке саме порушення встановлять і за яких обставин.

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Чи врятує нове бронювання від повістки

Якщо працівника найближчими днями перебронюють, це дасть йому відстрочку від призову з моменту належного оформлення та внесення відповідних відомостей.

Проте, за словами юриста, нове бронювання саме по собі не скасовує вже направлений виклик ТЦК.

Тобто отримання бронювання та питання щодо можливого порушення правил військового обліку — це різні юридичні обставини. Якщо до моменту оформлення бронювання вже виникла ситуація, яку ТЦК розцінює як порушення, саме по собі подальше бронювання не означає автоматичного скасування можливих наслідків.

Щодо рекомендованого листа юрист також звернув увагу на правила його вручення. За його словами, у певних випадках кореспонденція від ТЦК може вважатися врученою відповідно до встановленого порядку навіть у разі повернення листа.

Тому сама по собі відсутність фактичного отримання листа не означає, що питання можна просто ігнорувати. Водночас для оцінки конкретної ситуації важливо встановити, що саме містилося в листі та як його направляли.

Чи має роботодавець компенсувати штраф

Працівник також запитав, чи зможе вимагати від роботодавця відшкодування, якщо штраф з’явиться через припинення попереднього бронювання під час переходу на інше ТОВ.

Юрист вважає, що законних підстав автоматично перекладати такий персональний штраф на роботодавця немає.

«Адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП є персональною відповідальністю громадянина перед державою», — пояснив Дерій.

За його словами, законодавство про працю не встановлює обов’язку нового чи попереднього роботодавця компенсувати працівнику адміністративний штраф, пов’язаний із його військовим обліком.

Водночас підприємство може добровільно надати працівнику матеріальну допомогу або компенсувати витрати, якщо погодиться на це.

Зазначимо, що основні ризики для працівника виникають через можливі порушення правил військового обліку або неявку за належним чином оформленим викликом. А нове бронювання дає відстрочку, але не означає автоматичного скасування питань, які могли виникнути до його оформлення.

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