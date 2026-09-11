Штраф від ТЦК: якого майна може позбутися боржник через несплату

Штраф від ТЦК / © ТСН.ua

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Несплачений штраф за порушення правил військового обліку після завершення строку добровільної сплати може бути переданий на примусове виконання. У такому разі виконавча служба матиме право стягувати заборгованість не лише з коштів на рахунках боржника, а за їх недостатності — звернути стягнення і на інше майно.

Про це військова адвокатка Тетяна Козян розповіла «24 каналу».

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За словами адвокатки, якщо штраф ТЦК не сплачено добровільно протягом 30 днів, виникають правові підстави для його примусового виконання. Водночас закінчення цього терміну не означає автоматичного арешту майна — постанова має бути передана на виконання у порядку, передбаченому законодавством про виконавче провадження.

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Вона наголосила, що потрібно розрізняти строк добровільної сплати штрафу та момент фактичного відкриття виконавчого провадження. Саме після відкриття такого провадження державний або приватний виконавець може здійснювати передбачені законом заходи для стягнення боргу.

Спочатку стягнення коштів, потім — іншого майна

Відповідно до статті 48 Закону України «Про виконавче провадження», насамперед стягнення звертається на кошти боржника. Йдеться про гроші в національній та іноземній валюті, а також інші цінності, що перебувають у банках та інших фінансових установах.

Якщо коштів недостатньо для погашення заборгованості, виконавець може звернути стягнення на інше майно боржника. Виняток становлять речі та майно, які закон прямо забороняє вилучати для погашення боргу.

Окремим заходом є арешт коштів або майна. За словами Козян, його застосовують для забезпечення реального виконання рішення.

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«Арешт майна є окремим виконавчим заходом. Згідно з частиною другою статті 56 Закону „Про виконавче провадження“, арешт на майно або кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або постанови про опис та арешт майна (коштів)», — зазначила адвокатка.

Тобто після відкриття виконавчого провадження виконавець залежно від обставин може накласти арешт на банківські рахунки, а якщо грошей недостатньо — вжити заходів щодо іншого майна. Якщо на конкретне майно законом дозволено звертати стягнення, воно надалі може бути вилучене та реалізоване у встановленому порядку.

Не все майно можна арештувати та продати

Водночас сам факт несплати штрафу ТЦК не означає, що виконавча служба може вилучити будь-яку власність боржника. Закон встановлює перелік майна, на яке стягнення не може бути звернено.

Зокрема, захищеними є необхідні для боржника, членів його сім’ї та утриманців речі повсякденного користування — посуд, постільна білизна, засоби гігієни, одяг, взуття та дитячі речі. Також не можна стягувати необхідні за медичними показаннями лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення.

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До захищеного майна належать і певні предмети домашнього вжитку. Закон передбачає, зокрема, по одному ліжку та стільцю на кожну людину, один стіл і одну шафу на сім’ю, а також один холодильник, телевізор і персональний комп’ютер на сім’ю. Окремо передбачено по одному мобільному телефону на кожну особу.

З-під стягнення також виведені необхідні запаси продуктів харчування та питної води для боржника і його сім’ї, а також кошти для їх придбання в межах, визначених законодавством.

«Не підлягає стягненню також необхідне паливо для приготування їжі та опалення житла протягом опалювального сезону», — наголосила Козян.

Закон захищає необхідне для роботи та реабілітації

Окремі обмеження стосуються майна, необхідного для професійної діяльності, якщо воно є єдиним джерелом доходу, а також знарядь особистої кустарної чи ремісничої праці та книг.

Захист поширюється і на майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів. Для людей з інвалідністю передбачено окремі гарантії щодо допоміжних засобів реабілітації та автомобілів, які були безоплатно або на пільгових умовах надані за медичними показаннями.

Також стягненню не підлягають державні нагороди, призи, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

Нагадаємо, громадяни, які ігнорують або порушують правила військового обліку, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від ТЦК. Існує декілька електронних сервісів, які допомагають оперативно знайти інформацію про адміністративні стягнення.

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