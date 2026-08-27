Є право на відстрочку від мобілізації, але її можуть не дати: у ТЦК назвали головну умову

Мобілізація / © ТСН.ua

Реклама

Навіть стовідсоткові законні підстави для відстрочки не гарантують захисту від призову, якщо військовозобов’язаний припуститься однієї поширеної помилки. Багато хто вважає, що цей статус діє за замовчуванням, проте у військкоматі розвіяли цей міф і попередили: навіть спроба залучити адвоката чи дружину до оформлення паперів обернеться провалом.

Про це повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП.

Реклама

Як можна оформити відстрочку від мобілізації

Як наголосили у військкоматі, наявність підстав для відстрочки не означає її автоматичного надання. Якщо громадянин не подав відповідну заяву та підтверджувальні документи, право на відстрочку не виникає. Від листопада 2025 року в Україні діють оновлені правила подання заяв. У ТЦК пояснили чіткий алгоритм дій.

Реклама

Наразі передбачено два варіанти подання документів:

Онлайн (основний спосіб): через мобільний застосунок «Резерв+».

Офлайн: через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи нести до ЦНАПу для відстрочки

Якщо військовозобов’язаний обирає офлайн-формат, для звернення йому знадобляться:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, які доводять право на відстрочку від мобілізації.

Після перевірки адміністратор ЦНАПу формує заяву та передає її на розгляд до ТЦК та СП через електронний портал «Дія».

Як дізнатися про рішення ТЦК

Після того, як військкомат розгляне документи, заявник отримає відповідь одним із двох шляхів:

Реклама

У разі позитивного рішення людині повідомлять про це телефоном.

У разі відмови громадянину надішлють електронного листа з детальним поясненням причин такого рішення.

Сам документ, що підтверджує надання відстрочки, можна фізично забрати у ЦНАПі, або ж самостійно згенерувати та роздрукувати через застосунки «Резерв+» чи «Дія».

У ТЦК наголосили, заяву на відстрочку треба подавати лише особисто. Через родичів або юристів зробити це не вийде — документи просто не приймуть.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, заброньованим працівникам можуть вручати повістки, і це не завжди означає майбутню мобілізацію. Адвокатка пояснила, навіщо викликають до ТЦК та СП і як діяти в такій ситуації.

Раніше ми писали, що отримання повістки до ТЦК не обмежується лише явкою у визначений день. Військовозобов’язаним потрібно виконати низку вимог, а за порушення правил передбачена відповідальність.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів