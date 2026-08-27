Есть право на отсрочку от мобилизации, но ее могут не дать: в ТЦК назвали главное условие

Мобилизация / © ТСН.ua

Реклама

Даже стопроцентные законные основания для отсрочки не гарантируют защиты от призыва, если военнообязанный допустит одну распространенную ошибку. Многие считают, что этот статус действует по умолчанию, однако в военкомате развеяли этот миф и предупредили: даже попытка привлечь адвоката или жену к оформлению бумаг обернется провалом.

Об этом сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП.

Реклама

Как можно оформить отсрочку от мобилизации

Как отметили в военкомате, наличие оснований для отсрочки не означает ее автоматического предоставления. Если гражданин не подал заявление и подтверждающие документы, право на отсрочку не возникает. С ноября 2025 г. в Украине действуют обновленные правила подачи заявлений. В ТЦК объяснили четкий алгоритм действий.

Реклама

В настоящее время предусмотрены два варианта подачи документов:

Онлайн (основной способ): через мобильное приложение «Резерв+».

Оффлайн: через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какие документы нести в ЦНАП для отсрочки

Если военнообязанный выбирает офлайн-формат, для обращения ему понадобятся:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

оригиналы или нотариально заверенные копии документов, доказывающих право на отсрочку от мобилизации.

После проверки администратор ЦНАПа формирует заявление и передает его на рассмотрение ТЦК и СП через электронный портал «Действие».

Как узнать о решениях ТЦК

После того, как военкомат рассмотрит документы, заявитель получит ответ одним из двух путей:

Реклама

В случае положительного решения человеку сообщат об этом по телефону.

В случае отказа гражданину пришлют электронное письмо с детальным объяснением причин такого решения.

Сам документ, подтверждающий предоставление отсрочки, можно физически забрать в ЦНАПе, или самостоятельно сгенерировать и распечатать через приложения «Резерв+» или «Действие».

В ТЦК подчеркнули, что заявление на отсрочку нужно подавать только лично. Из-за родственников или юристов сделать это не получится — документы просто не примут.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, забронированным работникам могут вручать повестки и это не всегда означает будущую мобилизацию. Адвокат объяснила, зачем вызывают в ТЦК и СП и как действовать в такой ситуации.

Ранее мы писали, что получение повестки в ТЦК не ограничивается явкой в определенный день. Военнообязанным следует выполнить ряд требований, а за нарушение правил предусмотрена ответственность.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров