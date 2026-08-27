- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Есть право на отсрочку от мобилизации, но ее могут не дать: в ТЦК назвали главное условие
Военнообязанных предупредили об отсрочке — одна ошибка может стоить права на нее.
Даже стопроцентные законные основания для отсрочки не гарантируют защиты от призыва, если военнообязанный допустит одну распространенную ошибку. Многие считают, что этот статус действует по умолчанию, однако в военкомате развеяли этот миф и предупредили: даже попытка привлечь адвоката или жену к оформлению бумаг обернется провалом.
Об этом сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП.
Как можно оформить отсрочку от мобилизации
Как отметили в военкомате, наличие оснований для отсрочки не означает ее автоматического предоставления. Если гражданин не подал заявление и подтверждающие документы, право на отсрочку не возникает. С ноября 2025 г. в Украине действуют обновленные правила подачи заявлений. В ТЦК объяснили четкий алгоритм действий.
В настоящее время предусмотрены два варианта подачи документов:
Онлайн (основной способ): через мобильное приложение «Резерв+».
Оффлайн: через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Какие документы нести в ЦНАП для отсрочки
Если военнообязанный выбирает офлайн-формат, для обращения ему понадобятся:
паспорт;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, доказывающих право на отсрочку от мобилизации.
После проверки администратор ЦНАПа формирует заявление и передает его на рассмотрение ТЦК и СП через электронный портал «Действие».
Как узнать о решениях ТЦК
После того, как военкомат рассмотрит документы, заявитель получит ответ одним из двух путей:
В случае положительного решения человеку сообщат об этом по телефону.
В случае отказа гражданину пришлют электронное письмо с детальным объяснением причин такого решения.
Сам документ, подтверждающий предоставление отсрочки, можно физически забрать в ЦНАПе, или самостоятельно сгенерировать и распечатать через приложения «Резерв+» или «Действие».
В ТЦК подчеркнули, что заявление на отсрочку нужно подавать только лично. Из-за родственников или юристов сделать это не получится — документы просто не примут.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, забронированным работникам могут вручать повестки и это не всегда означает будущую мобилизацию. Адвокат объяснила, зачем вызывают в ТЦК и СП и как действовать в такой ситуации.
Ранее мы писали, что получение повестки в ТЦК не ограничивается явкой в определенный день. Военнообязанным следует выполнить ряд требований, а за нарушение правил предусмотрена ответственность.