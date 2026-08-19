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День ангела 26 августа: кого и как поздравлять с именинами
26 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 26 августа
26 августа 2026 поздравьте с именинами Адриана, Виктора, Георгия, Дмитрия, Петра, Марию, Наталию.
Адриан — латинское происхождение, означает «родом из Адрии». В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится участливым.
Виктор — латинское имя, переводится как «победитель». В детстве целенаправленный. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Георгий — древнегреческие корни, толкуется как «земледелец». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится искренним.
Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве щедр. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Мария — древнееврейские корни, толкуется как «возлюбленная». В детстве тихие. Во взрослом возрасте становится хорошей.
Наталья — латинское происхождение, означает «благословенная». В детстве любит, когда ее хвалят. Во взрослом возрасте становится неотразимой.
День ангела 26 августа — душевные поздравления в прозе
С именинами тебя! Пусть жизнь будет красивой, щедрой на добро, а рядом будут только искренние люди.
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В День ангела желаю тебе крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и постоянной поддержки небесного покровителя.
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Поздравляю с Днем твоего ангела! Пусть каждый день дарит приятные сюрпризы, улыбки и радостные мгновения.
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Искренне желаю в День ангела мира, любви, изобилия и благословения по всем делам.
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С Днем ангела! Пусть твой защитник с небес всегда держит тебя под своим крылом и наполняет жизнь светом.