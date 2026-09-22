Истребитель стремительно потерял высоту: в Германии жуткая авиакатастрофа с американским F-16

Авиакатастрофа F-16 / © DPA

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На американской авиабазе Шпангдалем в немецком регионе Айфель во вторник, 22 сентября, разбился истребитель F-16. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. В результате аварии один человек получил ранения.

Об этом сообщает Bild и SWR.

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Истребитель упал на территории авиабазы

Авария произошла около 14:10 на территории американской авиабазы. Предварительно известно, что самолет упал вблизи поля для гольфа в пределах периметра безопасности.

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На место происшествия оперативно прибыли пожарные и полицейские. К ликвидации последствий аварии были привлечены значительные силы экстренных служб.

О падении самолета жители окрестных населенных пунктов узнали из-за большого облака черного дыма, которое было видно издалека.

Мэр Шпайхера Бирте Томсен рассказала SWR, что видела, как самолет быстро терял высоту. Вскоре после этого над местом аварии начал подниматься дым, после чего она вызвала экстренные службы.

Пилот катапультировался

По предварительным данным, разбился истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США. Вероятно, он принадлежал 480-й истребительной эскадрилье 52-го истребительного крыла, базирующейся на авиабазе Шпангдалем.

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Сообщается, что пилот успел катапультироваться. В то же время нет дополнительной информации о его состоянии.

Сначала к месту аварии вблизи Шпангдалема направили германские экстренные службы. Однако впоследствии они были отозваны, поскольку стало известно, что инцидент произошел непосредственно на территории американской авиабазы.

Причину крушения устанавливают

Пока причина падения истребителя неизвестна. Обстоятельства аварии расследуют.

Авиабаза Шпангдалем — одна из ключевых военных баз США в Европе. В частности, там дислоцируются истребители F-16.

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Напомним, в Майами разбился грузовой самолет Amazon во время приземления. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с транспортными средствами, после чего загорелся.

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