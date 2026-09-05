Связали скотчем и стяжками: самолет экстренно прервал рейс из-за неадекватного пассажира

Агрессивного пассажира пришлось привязывать скотчем к сиденью / © Фото из открытых источников

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На борту самолета авиакомпании American Airlines, следовавшего из Далласа в Нью-Арк, неадекватный пассажир неожиданно начал бросаться с кулаками на соседей. Экипажу и неравнодушным путешественникам пришлось применить физическую силу, чтобы унять нарушителя и экстренно приземлиться в Балтиморе.

О шокирующем инциденте сообщает CNN.

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Хронология конфликта: нападение на пассажиров и оскорбления

Мужчина, находившийся в салоне первого класса, внезапно начал вести себя крайне агрессивно и ударил сидевшего рядом с ним пассажира . Когда другая женщина попыталась вмешаться и успокоить дебошира, он набросился и на нее, сопровождая свои действия бранью.

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Увидев физическое насилие, на помощь стюардессе сразу бросился другой пассажир, оказавшийся офицером полиции в отставке, и еще несколько мужчин. По словам свидетелей, во время попыток унять хулигана тот громко восклицал разнообразные расистские и гомофобные образы .

Бортпроводница передала добровольцам пластиковые стяжки, которыми они попытались надежно зафиксировать запястье разъяренного нарушителя. Однако мужчина продолжал активно сопротивляться и даже укусил бывшего полицейского , что заставило пассажиров перейти к более радикальным действиям.

Экстренное приземление и арест

Чтобы окончательно обездвижен дебошира, мужчины применили крепкий армированный скотч, привязав агрессора непосредственно к пассажирскому сиденью. При этом они сознательно не стали заклеивать ему рот, чтобы предотвратить проблемы с дыханием во время последующего полета.

Следующие пятнадцать минут один из добровольцев был вынужден сидеть прямо на коленях у нарушителя, пока борт не совершил экстренное приземление в штате Мэриленд . После этого в аэропорту Балтимора на борт поднялась транспортная полиция и официально арестовала виновника инцидента.

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Последствия инцидента: статистика нарушений и штрафы

В авиакомпании American Airlines официально поблагодарили пассажиров и экипажа за профессионализм, отметив абсолютную нетерпимость к любым проявлениям насилия . После выведения задержанного из самолета рейс успешно продолжил свой маршрут и без дополнительных происшествий добрался до Нью-Арка.

Свидетели признались, что это нападение вызвало особую обеспокоенность из-за приближения трагической годовщины терактов одиннадцатого сентября, что усилило напряжение на борту. Хотя точные причины столь агрессивного срыва до сих пор остаются неизвестными для пассажиров, этот случай пополнил масштабную статистику опасных нарушений.

По официальным данным американского регулятора, только с начала этого года было зафиксировано более 1160 случаев неадекватного поведения путешественников. Кроме уголовной ответственности за нападение на членов экипажа таким нарушителям грозят штрафы в размере более 43 тысяч долларов .

Напомним, самолет Delta совершил незапланированную посадку в Сиэтле после того, как пассажир отказался выполнять требования экипажа.

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