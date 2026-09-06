Какой церковный праздник в Украине 13 сентября

Церковный праздник 13 сентября / © Pixabay

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13 сентября (26 сентября), в православном календаре день памяти святого священномученика Корнилия сотника. Корнилий жил в Кесарии Палестинской и был римским сотником — командиром военного подразделения. Он принадлежал к так называемой Итальянской когорте. Несмотря на то, что Корнилий не был иудеем и еще не знал Христа, его отличали благочестие, милосердие и искренняя молитва. Он помогал нуждающимся, чтил Бога и старался жить праведно. В Деяниях апостолов он назван человеком, который «боялся Бога» и творил много милостыни.

Однажды во время молитвы Корнилий получил удивительное откровение. Перед ним предстал Божий ангел и сообщил, что его молитвы и милостыни не остались незамеченными Богом. Ангел приказал сотнику послать людей в Иоппию и пригласить к себе апостола Петра.

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Корнилий без колебаний исполнил это повеление. Он отправил своих слуг и благочестивого воина на поиски апостола.

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Тем временем в Иопии апостол Петр также получил особое видение. Оно имело немаловажное значение для будущего распространения христианства среди других народов. Бог показал апостолу, что не следует считать нечистым человека только через его происхождение, ведь спасение предназначено для всех, кто искренне обращается к Господу.

Когда Петр прибыл в Кесарию, Корнилий собрал в своем доме родственников и близких друзей. Он вышел навстречу апостолу, поклонился ему и пригласил войти.

Петр рассказал собравшимся о Христе и объяснил, что Бог не делает разницы между людьми по их происхождению. Во время проповеди на всех слушавших слова апостола сошел Святой Дух. Увидев это, Петр понял, что благодать Божия распространяется не только на иудеев, но и на язычников. После этого Корнилий, его семья и близкие были крещены.

Это событие стало очень важным для истории Церкви, поскольку продемонстрировала открытость христианской веры для всех народов.

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Дальнейшие сведения о Корнилии содержатся уже не в Новом Завете, а в церковной передаче. По житию, после крещения он стал ревностным проповедником христианства. Впоследствии апостол Петр поставил его епископом.

Церковная передача рассказывает, что Корнилий отправился проповедовать в разные земли. Особенно известна его миссия в городе Скепсии, где он столкнулся с язычниками и местными жрецами. По преданию, молитвой святой разрушил языческий храм, после чего многие приняли христианскую веру.

Корнилий продолжал проповедовать Христа даже, несмотря на опасности и преследования. По церковному преданию, он дожил до глубокой старости и умер мирной смертью, хотя в церковной традиции его почитают именно как священномученик.

Церковный праздник в Украине 13 сентября по старому календарю

По старому календарю 13 сентября в Украине чествовали Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, святыню сначала хранили в Иерусалиме, а затем перенесли в Константинополь. Там его торжественно положили в специальном храме при Влахернском дворце. С тех пор верующие стали особенно уважать пояс Богородицы и обращаться к Ней с молитвами о помощи, защите и здоровье.

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Приметы 13 сентября

Народные приметы 13 сентября / © pexels.com

Красная луна на небе — к сильному ветру.

Грачи улетели в теплые края — зима придет рано и вскоре выпадет снег.

Птицы летают низко — скоро дождь, а высокий полет птиц обещал ясную погоду.

Что нельзя делать 13 сентября

Корнилов день считали неудачным временем для сватовства и заключения брака. По народным верованиям, супруги, которые создадут семью в эту дату, могут столкнуться с недоразумениями и несчастьями в семейной жизни.

Что можно делать 13 сентября

В народном календаре этот день получил название Корнилов день, связанный с памятью святого Корнилия. Особое значение крестьяне придавали завершению сезонных работ на огороде. Считалось, что именно к этой дате нужно успеть собрать урожай растущих в земле овощей: свеклы, моркови, редьки, поздней картошки и других корнеплодов. Люди верили, что своевременное завершение полевых и огородных дел будет способствовать хорошему урожаю в следующем году.

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