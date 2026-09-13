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Курс валют на воскресенье, 13 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 13 сентября. Перед выходными доллар потерял 9 копеек. Евро уменьшилось на 23 коп. Стоимость злотого упала на 6 копеек.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,55 грн
Курс евро
1 евро — 51,76 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,98 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 14 сентября . После выходных американский доллар потеряет всего 1 коп.
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