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В Украину пришли грозы и похолодание: какие регионы накроет ненастье
Погода в разных частях Украины будет контрастной: на западе и севере будет прохладнее, тогда как юго-восток сохранит летнее тепло.
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В части областей пройдут дожди, местами возможны грозы, на юго-востоке температура воздуха поднимется до +30°.
Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».
По прогнозу синоптиков, осадки охватят значительную часть юга и центра Украины, а также Сумскую и Харьковскую области.
В Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях ожидаются сильные дожди. Временами возможны грозы.
В западных областях возможен небольшой дождь. В то же время, в северных областях и на юго-востоке страны существенных осадков не прогнозируют.
Ночные показатели температуры:
в западных, северных и Винницкой областях столбики термометров опустятся до +7…+12°
на остальной территории ночь будет значительно теплее — +13…+18°
Температура воздуха днем
в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях воздух прогреется до +16…+21°
в центрально-восточных регионах ожидается от +22 ° до +27 °
жарче всего будет на юго-востоке страны, где температура поднимется до отметки +30°
Погода в Киеве и области
По прогнозам синоптиков, ночь и день пройдут без дождей. Ветер будет северо-восточного направления, умеренный, со скоростью 5-10 м/с. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 11° тепла, а днем воздух прогреется до осенних 16°.
В Киеве ночная температура будет 12° тепла, а днем будет держаться на отметке около 17°.
Ранее синоптики сообщили, что атмосферный фронт принесет в Украину ощутимое похолодание и дожди, однако, на юге и востоке все еще удержится жара.