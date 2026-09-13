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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Тернополь с утра разрывают взрывы

Оккупанты выпустили ударные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атакует Тернополь

РФ атакует Тернополь / © Associated Press

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Сегодня, 13 сентября, запад Украины находится под массированной атакой.

В Тернополе были слышны звуки взрывов. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных дронов.

Атака по западу Украины — что известно

В Хмельницкой области с утра звучали взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны. По данным местных властей, в результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала.

В Ивано-Франковске также слышны звуки взрывов. Там работает ПВО.

Из-за непрерывного воздушного террора России часть жителей западных регионов осталась без электроснабжения.

Между тем, в Польше подняли авиацию в связи с атаками российских беспилотников на западе Украины.

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