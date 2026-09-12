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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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После атаки на запад часть города осталась без света, массированная атака до сих пор продолжается: где и что летит

Из-за непрерывного воздушного террора России часть жителей западных регионов осталась без электроснабжения, в то время как в небе фиксируют десятки новых враждебных целей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Дым от взрыва

В Ровенской области фиксируют обесточивание после атаки РФ / © Associated Press

Вечером субботы, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенской области , что привело к отключению электроэнергии. В результате вражеской атаки часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Пока местные энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения для всех потребителей. В результате этого воздушного удара люди не пострадали, однако власти призывают граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Направления движения вражеских беспилотников

По состоянию на 18.00 военные зафиксировали в воздушном пространстве Украины около 55 ударных беспилотников. Новые группы дронов продолжают заходить по разным направлениям, в том числе транзитом через Сумщину и северные регионы курсом на запад страны.

По информации Воздушных сил, часть враждебных целей следует на Киевщину , угрожая Белой Церкви, Броварам и столице . Также ударные аппараты зафиксированы на Хмельнитчине в районе Шепетовки и Волыни с движением на Ковель .

Массированный удар по Украине и реакция Польши

Из-за беспрецедентной воздушной угрозы польские службы предупредили население пограничных регионов об опасности. Правительственный центр безопасности разослал экстренные сообщения жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств, а подняли в небо собственную и союзническую авиацию.

В течение двенадцати часов российские войска выпустили по украинской территории 410 ударных беспилотников. Отечественная противовоздушная оборона смогла ликвидировать или подавить большинство из них, однако зафиксировано более двадцати попаданий.

Во время этой масштабной атаки вражеские дроны атаковали поезд на ж/д вокзале в Луцке. После прямого попадания на месте инцидента вспыхнул пожар, который спасатели оперативно локализовали.

Несмотря на серьезные разрушения, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать. Сотрудники компании вовремя обнаружили угрозу и провели успешную эвакуацию людей из опасной зоны.

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