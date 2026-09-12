После атаки на запад часть города осталась без света, массированная атака до сих пор продолжается: где и что летит

В Ровенской области фиксируют обесточивание после атаки РФ / © Associated Press

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Вечером субботы, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотникам по территории Ровенской области , что привело к отключению электроэнергии. В результате вражеской атаки часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

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Пока местные энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения для всех потребителей. В результате этого воздушного удара люди не пострадали, однако власти призывают граждан не пренебрегать правилами безопасности.

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Направления движения вражеских беспилотников

По состоянию на 18.00 военные зафиксировали в воздушном пространстве Украины около 55 ударных беспилотников. Новые группы дронов продолжают заходить по разным направлениям, в том числе транзитом через Сумщину и северные регионы курсом на запад страны.

По информации Воздушных сил, часть враждебных целей следует на Киевщину , угрожая Белой Церкви, Броварам и столице . Также ударные аппараты зафиксированы на Хмельнитчине в районе Шепетовки и Волыни с движением на Ковель .

Массированный удар по Украине и реакция Польши

Из-за беспрецедентной воздушной угрозы польские службы предупредили население пограничных регионов об опасности. Правительственный центр безопасности разослал экстренные сообщения жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств, а подняли в небо собственную и союзническую авиацию.

В течение двенадцати часов российские войска выпустили по украинской территории 410 ударных беспилотников. Отечественная противовоздушная оборона смогла ликвидировать или подавить большинство из них, однако зафиксировано более двадцати попаданий.

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Во время этой масштабной атаки вражеские дроны атаковали поезд на ж/д вокзале в Луцке. После прямого попадания на месте инцидента вспыхнул пожар, который спасатели оперативно локализовали.

Несмотря на серьезные разрушения, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать. Сотрудники компании вовремя обнаружили угрозу и провели успешную эвакуацию людей из опасной зоны.

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