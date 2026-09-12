Атака ударных дронов на Украине / © tsn.ua

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Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал экстренные SMS-уведомления жителям приграничных регионов из-за массированного воздушного нападения России на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении RCB в Facebook.

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В Польше подняли авиацию и разослали экстренные уведомления

Предупреждения получили жители Подкарпатского и Люблинского воеводств. В официальном сообщении говорится: «Внимание! Внимание! Внимание! Российское воздушное нападение на территорию Украины. Ситуацию наблюдают. Польская авиация работает на воздушном пространстве Республики Польша. Следите за коммуникациями».

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Власти Польши подняли в воздух собственную и союзническую авиацию для обеспечения безопасности своего воздушного пространства. Жителей призывают сохранять спокойствие и отслеживать дальнейшие обновления от официальных служб.

Россия 12 сентября массово атакует север и запад Украины

Часть Украины на вечер 12 сентября атакуют ударные беспилотники

Карта тревог по состоянию на вечер 12 сентября

РФ ударила прямо по людям в центре Звягеля

Днем 12 сентября российский дрон попал в остановку общественного транспорта с людьми в центре Звягеля Житомирской области. Место попадания расположено вблизи рынка и АЗС. В результате этого жестокого теракта есть жертвы среди гражданского населения.

«Ударили беспилотником по остановке общественного транспорта в городе. Тела лежат прямо на проезжей части», — отмечают авторы местных пабликов.

По свидетельству жителей, ситуация остается крайне опасной, ведь в небе фиксируется движение еще 30 вражеских ударных аппаратов. Людей упорно призывают немедленно покинуть открытые территории и скрыться в безопасных местах.

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Россия атакует железную дорогу: после Луцка «Шахеды» ударили по Фастову

Российские ударные беспилотники в субботу, 12 сентября, атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. Кроме попадания в пассажирский поезд в Луцке, враг также нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Фастове Киевской области. Об этом сообщила «Укрзализныця».

«Враг в очередной раз атакует железную дорогу. По состоянию на данный момент попадание в Луцке и Фастове», — отметили в компании.

Там подчеркнули, что благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой и эвакуации пассажиров удалось избежать жертв и пострадавших.

«Никакого пострадавшего», — сообщили в компании.

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Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Ковеле

Также в субботу, 12 сентября, во время массированной атаки беспилотников на Волынскую область в Ковеле произошли взрывы. В Сети сообщают об ударе по железнодорожному вокзалу города.

Заметим, в районе Ковеля воздушную тревогу из-за угрозы дронов объявили в 15:31. Менее чем через полчаса в Ковеле раздались взрывы. В город заходят новые БпЛА. По информации телеграмм-каналов, под атакой оказался железнодорожный вокзал.

РФ попала в поезд на вокзале в Луцке

Днем 12 сентября Луцк находился под массированной атакой русских дронов. Появилась информация о «прилете» по поезду на железнодорожном вокзале. В Луцком районе в 14:47 была объявлена воздушная тревога желтого уровня. Военные предупреждали о БПЛА в направлении областного центра. После 15:00 произошли взрывы.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что дрон попал в пассажирский поезд, стоявший на железнодорожном вокзале. На месте атаки поднимается сильный пожар. По информации очевидцев, на момент попадания в поезд не было пассажиров. В «Укрзализныце» подтвердили атаку. Отмечается, что работники своевременно провели эвакуацию. Прошло без пострадавших.

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что пожар, возникший после «прилета», уже локализован.

Россия запустила по Украине 410 БпЛА за 12 часов: сколько сбили

В течение дня 12 сентября (с 06:30 до 18:00) российские оккупационные войска нанесли массированный удар по территории Украины, запустив 410 ударных БпЛА, из которых 37 — реактивные.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил в Telegram.

По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение указанного периода было сбито/подавлено 336 ударных БпЛА (23 из них — реактивные).

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА противника.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдалось около 55 ударных беспилотников.

Также прибывают новые группы БпЛА. Поэтому в Воздушных силах призывают не игнорировать тревогу.

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