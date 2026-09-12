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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Комбинированная атака по Одессе: горит высотка, среди пострадавших есть дети — фото

Россия утром нанесла массированный удар по Одессе — по данным властей, более 10 пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

В субботу, 12 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу. Ударом повредило многоэтажное жилое здание.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«По состоянию на эту минуту известно о 16 пострадавших, в том числе пятимесячный ребенок. По меньшей мере, шесть госпитализированы, в том числе ребенок. Всем оказывается необходимая помощь. На местах ударов продолжается ликвидация последствий. Враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по гражданской инфраструктуре Одесчины. В результате удара полностью разрушены верхние этажи жилой многоэтажки», — отметил он.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

По другому адресу повреждены еще три жилых дома, один из которых полностью разрушен, а также газопровод. Информация о пострадавших пока не поступала.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака по Украине — последние новости

Россия ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По меньшей мере, один человек погиб. Есть пропавший без вести и травмирован.

В результате вражеского удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

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