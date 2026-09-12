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Комбінована атака по Одесі: горить висотка, серед постраждалих є діти — фото
Росія вранці завдала масованого удару по Одесі — за даними влади, понад 10 постраждалих.
У суботу, 12 вересня, російські окупанти атакували Одесу. Ударом пошкодило багатоверховий житловий будинок.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Станом на цю хвилину відомо про 16 постраждалих, серед них п’ятимісячна дитина. Щонайменше шестеро госпіталізовано, у тому числі дитина. Усім надається необхідна допомога. На місцях ударів триває ліквідація наслідків. Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки», — зазначив він.
За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
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