ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
756
Час на прочитання
1 хв

Комбінована атака по Одесі: горить висотка, серед постраждалих є діти — фото

Росія вранці завдала масованого удару по Одесі — за даними влади, понад 10 постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

У суботу, 12 вересня, російські окупанти атакували Одесу. Ударом пошкодило багатоверховий житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Станом на цю хвилину відомо про 16 постраждалих, серед них п’ятимісячна дитина. Щонайменше шестеро госпіталізовано, у тому числі дитина. Усім надається необхідна допомога. На місцях ударів триває ліквідація наслідків. Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака по Україні — останні новини

РФ вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Щонайменше одна людина загинула. Є зниклий безвісти і травмовані.

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie