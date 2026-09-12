Наслідки атаки / © Getty Images

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У суботу, 12 вересня, російські окупанти атакували Одесу. Ударом пошкодило багатоверховий житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«Станом на цю хвилину відомо про 16 постраждалих, серед них п’ятимісячна дитина. Щонайменше шестеро госпіталізовано, у тому числі дитина. Усім надається необхідна допомога. На місцях ударів триває ліквідація наслідків. Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки», — зазначив він.

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Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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