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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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31
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Удар балістикою по підприємству в Кривому Розі: є загиблий — ОВА

Ще двоє людей дістали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу / © Getty Images

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу у ніч проти 12 вересня загинула одна людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі.

«Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, одна людина загинула», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Ганжа повідомив, що внаслідок атаки ще двоє людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

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