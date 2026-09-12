РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу / © Getty Images

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Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу у ніч проти 12 вересня загинула одна людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі.

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«Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, одна людина загинула», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Ганжа повідомив, що внаслідок атаки ще двоє людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

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