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Удар балістикою по підприємству в Кривому Розі: є загиблий — ОВА
Ще двоє людей дістали поранення.
Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу у ніч проти 12 вересня загинула одна людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, російські війська завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі.
«Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, одна людина загинула», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Ганжа повідомив, що внаслідок атаки ще двоє людей отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.