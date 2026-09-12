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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Двоє загиблих після нічної атаки: Росія вдарила по приватному сектору Запоріжжя (фото)

Ворог завдав удару по приватному сектору.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок хворого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що ворог завдав удару по приватному сектору.

Федоров повідомив, що померла одна з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, а пізніше з-під завалів дістали тіло чоловіка.

«Загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік, поранень дістала 59-річна жінка», — йдеться у заяві.

Двоє загиблих після нічної атаки: Росія вдарила по приватному сектору Запоріжжя (6 фото)

Наслідки атаки на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя_5 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя_2 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя_4 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя_6 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 12 вересня завдали атакували Запоріжжя ударним безпілотником.

Ми раніше інформували, що 11 вересня росіяни атакували автозаправки в кількох районах Києва, а вдень — офісну будівлю.

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