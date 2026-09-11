Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто поспішати

Гроно винограду / © Credits

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Астрологи вважають, що в цей час ми отримуємо всі ресурси та «інструменти», які нам для цього потрібні, тому не варто зволікати з діями.

Щоправда, від надмірного поспіху теж краще утриматися — діяти треба, не поспішаючи, але методично, планомірно і, що дуже важливо, з упевненістю в собі та своїх силах. Не менш важливо визначити основні напрямки своїх дій, коли можна буде досягти максимальних результатів із мінімальними зусиллями.

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Овен

Якщо ви відчуєте, що цього дня можете почуватися не дуже добре, не поспішайте вживати навіть найневинніші ліки — найімовірніше, це просто перевтома, і достатньо просто відпочити.

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Телець

Цей день ідеально підходить для того, щоб трохи знизити життєві «обороти»: треба якомога менше поспішати й працювати, а якомога більше розмірковувати та спостерігати за навколишнім світом і людьми в ньому.

Близнята

Потужний потік енергії, який ви відчуєте цього дня, слід спрямувати винятково на серйозну роботу — якщо розтратити її на дрібниці, цей продуктивний у всіх сенсах день мине даремно.

Рак

У разі відсутності взаєморозуміння з людьми — як близькими, так і малознайомими — не варто вступати в полеміку: довести свою правоту вам однаково не вдасться — ви лише даремно витратите час і сили.

Лев

Впоратися з дратівливістю, яка буде переслідувати вас протягом усього дня, допоможуть улюблені заняття, яким можна і потрібно присвятити вихідний: зайнявшись своїм хобі, ви швидко забудете про все на світі.

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Діва

Якщо провести хоча б половину дня на самоті, вдасться уникнути безлічі конфліктів, у які ви неодмінно потрапите, продовжуючи спілкуватися з тими, хто вас оточує, — навіть із рідними та близькими.

Терези

Вступаючи в конфлікт на боці людини, яка, на вашу думку, зазнала несправедливої кривди, переконайтеся, що вона дійсно потребує захисту — не дозволяйте їй використовувати вас у корисливих цілях.

Скорпіон

Поставивши собі за мету знайти конфлікт, у якому ви охоче зможете взяти участь, ви неодмінно її досягнете, але добре поміркуйте, чи варто даремно витрачати сили, відведені на цей день?

Стрілець

Сварка, що почалася цього дня через абсолютно дрібну причину, може — попри всю свою безглуздість — затягнутися, тому слід максимально стримувати емоції, щоб не вплутатися в неї.

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Козоріг

Бажано утриматися від закупів, які не є першочерговими: купувати слід лише найнеобхідніше, інакше згодом доведеться шкодувати про даремно витрачені — і значні — кошти.

Водолій

Незаслужено образивши когось у першій половині дня, ви вже після обіду зрозумієте, наскільки не мали рацію — тож краще одразу попросити вибачення, ніж довго зволікати, дедалі більше перекриваючи собі шлях до примирення.

Риби

Вихідний день сприятливий для складання професійних планів на майбутнє — відволікшись від повсякденних турбот, вдасться максимально точно визначитися як із метою, так і зі способами її досягнення.

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