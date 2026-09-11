60-річна Сінді Кроуфорд відверто розповіла про свій вік і порівняння з донькою Каєю Гербер

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

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60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — стала героїнею нового випуску PORTER і дала виданню відверте інтерв’ю. Вона розповіла про дорослішання, ставлення до віку та постійні порівняння зі своєю 25-річною донькою Каєю Гербер.

Кроуфорд зізналася, що її зовсім не дратує, коли її порівнюють із донькою. За словами моделі, вона сприймає це як природну частину їхньої історії та навіть отримує задоволення від можливості працювати разом із Каєю.

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Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Водночас Сінді розуміє, що для доньки постійні порівняння з відомою матір’ю можуть бути нелегкими. «Я не знаю, як це — мати знаменитих батька чи матір», — зізналася модель, додавши, що така ситуація має свої переваги, але бувають і дратівливі моменти.

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Кроуфорд згадала й один із найвизначніших моментів у їхній кар’єрі — показ Versace 2017 року, коли вони обидві вийшли на подіум. Тоді, за її словами, вони були там не як мати й донька, а як дві самостійні моделі.

«Мені подобається працювати з Каєю. Це дуже весело», — сказала знаменитість.

Тема порівнянь особливо актуальна зараз: сама Кая нещодавно розповідала про те, наскільки непросто їй було рости в тіні знаменитої матері. Вона зізнавалася, що люди постійно порівнювали їхні зовнішність і фігури, через що у неї виникали проблеми зі сприйняттям власного тіла.

Для PORTER супермодель також взяла участь у стильній фотосесії. Вона продемонструвала свою підтягнуту фігуру в шкіряних вбраннях, прозорих тканинах і леопардовому принті. Знімання провела українська фотографка Юлія Горбаченко.

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Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд у золотих босоніжках і смарагдовій сукні з розрізом відвідала вечірку.

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