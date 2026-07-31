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- Шоу-бізнес
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Донька супермоделі Сінді Кроуфорд з’явилася у прозорій сукні
У цій сукні вона довела, що не потрібно багато блискіток і гламуру, щоб бути сенсаційною.
Донька супермоделі-90-х, 24-річна Кая Гербер, любить прозорі сукні і знову лишилася вірною цьому тренду на відвертість. Модель і за сумісництвом акторка з’явилася на презентації серіалу The Shards у Лондоні, у якому вона зіграла.
Гербер обрала чорну шовкову шифонову сукню з першої колекції Maria Grazia Chiuri для Fendi. Чорна сукня Каї складалася з довгих прозорих вставок та вузьких рядів вертикальних рюшів, а доповнював її глибокий V-подібний виріз. Крізь прозорі бічні вставки було видно чорну спідню білизну, а окремі шари тканини сягали нижче подолу сукні, створюючи вільний, навмисно нерівний шлейф.
Саме хвилясті шари, легкість та рюші створювали враження постійного руху вбрання. Хоча сукня була відвертою, образ не здавався надмірним чи вульгарним. Гербер доповнила образ чорними мюлями з тієї ж колекції Fendi. Стилістка Емма Джейд Моррісон обрала для дывчини сережки Jessica McCormack з діамантами в три карати та чорненим золотом, а також каблучку з діамантом.
Лише три дні тому Гербер одягла на нью-йоркську прем’єру напівпрозору сукню Valentino, прикрашену ніжним візерунком. Лондонський образ був повною протилежністю, адже акцент робився на відкритих частинах тіла та легкості матеріалу, який рухався з кожним кроком.