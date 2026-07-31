Донька супермоделі Сінді Кроуфорд з’явилася у прозорій сукні

Кая Гербер / © Getty Images

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Донька супермоделі-90-х, 24-річна Кая Гербер, любить прозорі сукні і знову лишилася вірною цьому тренду на відвертість. Модель і за сумісництвом акторка з’явилася на презентації серіалу The Shards у Лондоні, у якому вона зіграла.

Гербер обрала чорну шовкову шифонову сукню з першої колекції Maria Grazia Chiuri для Fendi. Чорна сукня Каї складалася з довгих прозорих вставок та вузьких рядів вертикальних рюшів, а доповнював її глибокий V-подібний виріз. Крізь прозорі бічні вставки було видно чорну спідню білизну, а окремі шари тканини сягали нижче подолу сукні, створюючи вільний, навмисно нерівний шлейф.

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Кая Гербер / © Getty Images

Саме хвилясті шари, легкість та рюші створювали враження постійного руху вбрання. Хоча сукня була відвертою, образ не здавався надмірним чи вульгарним. Гербер доповнила образ чорними мюлями з тієї ж колекції Fendi. Стилістка Емма Джейд Моррісон обрала для дывчини сережки Jessica McCormack з діамантами в три карати та чорненим золотом, а також каблучку з діамантом.

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Лише три дні тому Гербер одягла на нью-йоркську прем’єру напівпрозору сукню Valentino, прикрашену ніжним візерунком. Лондонський образ був повною протилежністю, адже акцент робився на відкритих частинах тіла та легкості матеріалу, який рухався з кожним кроком.

Кая Гербер / © Getty Images

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