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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з кристалами і без бюстгальтера: Кая Гербер на прем’єрі серіалу у Нью-Йорку
24-річна модель у відвертій сукні продемонструвала струнку фігуру.
Кая Гербер відвідала світову прем’єру серіалу «The Shards», яка відбулася у Нью-Йорку.
Для заходу модель обрала сміливий аутфіт. На ній була довга прозора сукня прямого силуету на тонких бретельках. Вбрання було розшите сріблястими кристалами та бісером, які утворювали великий геометричний візерунок у вигляді ромбів. Під сукнею не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.
Аутфіт Гербер доповнила босоніжками кольору металік на підборах. Її волосся було укладене м’якими голлівудськими хвилями з прикореневим об’ємом і боковим проділом. У моделі був макіяж з довгими віями і глянцевий блиск з темно-бежевим контуром на губах. Лук завершили діамантові сережки-цвяшки.
Нагадаємо, Кая Гербер у шкіряному корсеті і спідниці з високим розрізом з’явилася на вечірці.