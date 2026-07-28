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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

У прозорій сукні з кристалами і без бюстгальтера: Кая Гербер на прем’єрі серіалу у Нью-Йорку

24-річна модель у відвертій сукні продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кая Гербер

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер відвідала світову прем’єру серіалу «The Shards», яка відбулася у Нью-Йорку.

Для заходу модель обрала сміливий аутфіт. На ній була довга прозора сукня прямого силуету на тонких бретельках. Вбрання було розшите сріблястими кристалами та бісером, які утворювали великий геометричний візерунок у вигляді ромбів. Під сукнею не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності.

Кая Гербер / © Getty Images

Кая Гербер / © Getty Images

Аутфіт Гербер доповнила босоніжками кольору металік на підборах. Її волосся було укладене м’якими голлівудськими хвилями з прикореневим об’ємом і боковим проділом. У моделі був макіяж з довгими віями і глянцевий блиск з темно-бежевим контуром на губах. Лук завершили діамантові сережки-цвяшки.

Нагадаємо, Кая Гербер у шкіряному корсеті і спідниці з високим розрізом з’явилася на вечірці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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