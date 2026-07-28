Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 липня?

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Місяць розповідає

День світової — внутрішньої та зовнішньої — гармонії, яку визначає позитивна космічна енергія. Відпочинок у цей час принесе радість, а спілкування з близькою людиною — ідилію.

Місяць рекомендує

Цей день сприятливий для тих, чия професія так чи так пов’язана з творчістю: можна створити не просто чергову симпатичну саморобку, а справжній витвір мистецтва. Будь-яке починання цього дня виявиться вдалим, тому потрібно якомога швидше братися за реалізацію тих проєктів, які ми — через їхню важливість і трудомісткість — відкладали на інший час: він нарешті настав.

Місяць застерігає

Не можна сваритися чи конфліктувати з оточенням — це може негативно позначитися на подіях найближчого майбутнього. Категорично заборонені будь-які шкідливі звички: навіть одна сигарета, келих шампанського або шматочок торта можуть негативно позначитися на самопочутті цього дня та здоров’ї загалом.

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