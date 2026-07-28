"Трампу варто самому приїхати": Лора Лумер закликала президента США відвідати Україну

Лора Лумер закликала Трампа приїхати до України / © Associated Press

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Впливова американська блогерка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення Дональда Трампа, заявила про важливість особистого візиту президента США до України.

Про це пише «Українська правда».

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Лора Лумер про важливість приїзду Трампа до України

Відповідаючи на запитання про те, якими враженнями та думками вона поділиться з Трампом після повернення до Сполучених Штатів, інфлюенсерка наголосила на необхідності змінити підходи до переговорного процесу.

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«Я скажу, що, як людина, яка побувала в Україні, вважаю, що йому варто самому сюди приїхати. Також я думаю, що частину мирних переговорів треба проводити в Києві, а не в Москві», — зазначила Лумер.

За її словами, США мають і надалі підтримувати Україну у відсічі російській агресії, хоча вона переконана, що Вашингтон уже здійснює таку допомогу. Водночас блогерка обурилася перекосом дипломатичної уваги на користь Росії.

«Але мені незрозуміло, чому відбулося так багато зустрічей у Москві й майже жодної в Києві. Особливо якщо врахувати, що Путін активно підриває інтереси США, постачаючи зброю Ірану й намагаючись убивати американських військових», — підкреслила вона.

Лумер також звернула увагу на позитивну риторику президента США щодо українського лідера Володимира Зеленського під час зустрічі в Анкарі. Вона додала, що «Трамп — не дурень», але змушений зважати на складну геополітику та «діяти дипломатично».

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Роками Лумер транслювала жорстку антиукраїнську риторику, тиражуючи закиди про «нацистську Україну» та «злочинця Зеленського». Нині блогерка публічно визнає, що помилялася і перебувала під впливом російської пропаганди.

Після візиту до Києва, відвідин прифронтових міст та місць ракетних ударів Лумер змінила позицію. Вона закликала передати Україні системи Patriot, наголосила на необхідності вести переговори в Києві чи нейтральних країнах, а не в Москві, і заявила, що перемога України відповідає національним інтересам США.

Лора Лумер після поїздки до Києва

Нагадаємо, відома консервативна американська журналістка та інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв’ю Марічці Падалко розповіла про свою поїздку до України. Вона зізналася, що довга та складна дорога через закритий повітряний простір, а також брак залізничних квитків дали їй змогу усвідомити, що українці фактично стали заручниками війни.

Попри очікування побачити руїни, Лумер вразив сучасний і доглянутий Київ, а також стійкість і позитив місцевих жителів. Вона поділилася, що хвилювалася перед візитом через російські обстріли та власні попередні заяви про Україну й президента Зеленського, побоюючись прохолодного прийому.

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Американська блогерка відверто визнала, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди, публічно висміювала українського президента та поширювала байдужість щодо можливої окупації країни Путіним, навіть не усвідомлюючи цього на той момент.

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