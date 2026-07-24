Блогерка Трампа Лумер шокована Україною: чому вона змінила думку і стала на захист

Лора Лумер у Києві / © x.com/LauraLoomer

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Відома у США консервативна журналістка, інфлюенсерка Лора Лумер розповіла про свою поїздку до України. Вона зазначила, що її вразила стійкість українців та наслідки російських атак.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Марічці Падалко у проєкті «Марічка».

Лора Лумер вважає, що українці стали заручниками війни Росії

«Дорога до України була дуже довгою. Повітряний простір закритий, лише декілька людей знали, що я їду до України, я майже нікому про це не розповідала. Останнім часом російський державний телеканал Russia Today почав мене атакувати, публікувати багато негативної інформації, тому я вирішила не повідомляти, що перебуваю в Україні, поки я сюди не прибула. Ця дорога допомогла мені багато чого усвідомити: я зрозуміла, що українці фактично стали заручниками», — сказала Лора Лумер.

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Вона зазначила, що її вразило те, наскільки складно заїхати та виїхати з України. Лора Лумер порівняла українців із заручниками ХАМАС.

«Ти залежиш від обмеженої кількості квитків на потяг. Мене вразило наскільки складно купити квиток і наскільки наперед потрібно планувати подорож. Це змусило мене ще більше співпереживати українцям», — сказала вона.

Лора Лумер розповіла, що її вразило у Києві

Лора Лумер додала, що її вразив Київ та українці.

«Київ виявився дуже сучасним мегаполісом. І на той момент здавався дуже спокійним. Я очікувала побачити значно більше руйнувань і завалів. У вікні потяга я бачила руїни. Провідники нам розповідали, що росіяни бомбили вокзали, щоб позбавити людей нормально пересуватися. Але мене дуже здивувала стійкість українців. Ти виходиш із вокзалу і бачиш, як люди усміхаються, гуляють із собаками. Я дуже люблю собак і помітила, що тут їх справді багато. Мене вразило, наскільки доглянутим виглядає місто», — сказала вона.

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Лора Лумер пояснила, що перед поїздкою до Києва трохи хвилювалась через російські атаки по Києву. Вона зазначила, що не вірила у те, що її тепло приймуть після того, що вона раніше говорила про Україну та президента Зеленського.

Блогерка визнала, що була під впливом російської пропаганди

Інфлюенсерка визнала, що вона раніше справді «говорила про Україну справді жахливі речі».

«Я писала, що мені байдуже, якщо Україну захопить Путін, я писала, що мені байдуже, якщо Україну окупує Путін. Що у мене немає жодних проблем із Путіним і я висміювала Зеленського за те, що він не носить костюм. І я поширювала російську пропаганду, хоча тоді навіть не усвідомлювала цього», — сказала Лора Лумер.

Нагадаємо, американська блогерка та журналістка Лора Лумер відвідала пошкоджену російською атакою Києво-Печерську лавру. Соратниця Дональда Трампа різко розкритикувала дії Кремля та заявила про лицемірство Москви.

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